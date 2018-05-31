Ещё
Памятник Бабе Яге установят перед челябинским театром
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Памятник Бабе Яге установят перед челябинским театром 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Фигура Бабы Яги, расположившейся на скамейке, появится перед челябинским театром кукол, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Открытие скульптуры состоится 1 июня, перед театром также разместится новая детская игровая площадка. Гостей праздника ждёт импровизированное кукольное представление, а также появление ожившего сказочного персонажа.
«Арт-проект «Баба Яга» имеет международную известность, являясь участником зарубежных выставок современного искусства в Майами и Дубае. В планах арт-проекта — участие в выставках современного искусства в Швейцарии и Америке, а также установка скульптуры Бабы Яги в Лондоне и Нью-Йорке. Автор арт-проектов — российский скульптор и художник Ирина Лагошина», — рассказали в администрации.
Отметим, что ранее в Челябинске уже появилась инсталляция, изображающая Бабу-Ягу, которая врезалась в столб.
АиФ: последние новости
Челябинец стал победителем чемпионата мира по граффити Детский День здоровья пройдет в Челябинске 1 июня Популярного певца и рэпера Егора Крида покорили две юные челябинки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»39
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут13
Кто помогал Олегу Видову получать роли11
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение