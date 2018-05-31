Памятник Бабе Яге установят перед челябинским театром

Фигура Бабы Яги, расположившейся на скамейке, появится перед челябинским театром кукол, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Открытие скульптуры состоится 1 июня, перед театром также разместится новая детская игровая площадка. Гостей праздника ждёт импровизированное кукольное представление, а также появление ожившего сказочного персонажа.

«Арт-проект «Баба Яга» имеет международную известность, являясь участником зарубежных выставок современного искусства в Майами и Дубае. В планах арт-проекта — участие в выставках современного искусства в Швейцарии и Америке, а также установка скульптуры Бабы Яги в Лондоне и Нью-Йорке. Автор арт-проектов — российский скульптор и художник Ирина Лагошина», — рассказали в администрации.

Отметим, что ранее в Челябинске уже появилась инсталляция, изображающая Бабу-Ягу, которая врезалась в столб.