В Челябинске установят памятник Бабе-Яге

В День защиты детей в Челябинске откроют памятник Бабе Яге. Сказочный персонаж обоснуется возле театра кукол, а открытие состоится в 13:00. Автором скульптуры стала российская художница и скульптор Ирина Лагошина, которая таким образом популяризирует возрождает национальные ценности и традиции фольклора и популяризирует русскую культуру по всему миру. Детища ее арт-проекта «Баба-Яга» красуются в нескольких городах России и США, а также скульптуры путешествуют по международным выставкам.

—Красная скульптура Бабы Яги на белой интерактивной скамейке стала самым обсуждаемым арт-объектом престижной выставки Art Basel Miami Beach 2017 в Майами. Далее белая фигура персонажа на золотой скамейке, покрытой руническими символами, представила Россию на выставке World Art Dubai 2018 в Арабских Эмиратах. В планах арт— проекта «Баба Яга» участие в выставках современного искусства в Швейцарии и Америке, а также установка скульптуры Бабы Яги в Лондоне и Нью-Йорке, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

После открытия памятника театр кукол представит зрителям импровизированный спектакль. Также обещают перформанс, во время которого злодейка русских сказок «оживет».