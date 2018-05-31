Открылась выставка к 60-летию творческой деятельности Валентины Левко

В Доме Станиславского открыли выставку, посвященную знаменитой оперной певице Валентине Левко . Событие было приурочено к 60-летию ее сценической жизни.

Выставка разместилась на нижнем этаже, в небольших сводчатых старинных «палатах». Все экспонаты тщательно систематизированы и преподнесены с любовью и теплым отношением к их героине. Такого эффекта добились не только научные сотрудники музея, но и родные и близкие В. Н. Левко, принимавшие участие в оформлении выставки.

В витринах расположились афиши и программки на разных языках, дипломы, награды, фотографии и памятные автографы. Множество слегка пожелтевших писем от поклонников со всего мира получила Валентина Левки, и теперь он красуются здесь в толстых альбомах.

Особого внимания заслуживают такие раритеты, как виниловые пластинки, концертные наряды, являющиеся образцом строгого вкуса и элегантности.

Проникновенный голос народной артистки РСФСР, солистки Большого театра Валентины Левко впервые зазвучал на профессиональной сцене в сезоне 1957/58 Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко 60 лет назад.