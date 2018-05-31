Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева на закрытии сезона интеллектуального клуба «418» 

Минувшим вечером интеллектуальный клуб «418» закрыл юбилейный, пятый сезон коктейлем в Центральном доме архитектора в Гранатном переулке. Событие отметили московской премьерой спектакля Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского «Художник извне и изнутри», который был номинирован на Государственную премию в области современного искусства «Инновация— 2018» в категории «Новая генерация». Среди зрителей были замечены Светлана Бондарчук, Марианна Максимовская, Ирина Кудрина, Алиса Рубан и Анна Ивченко.