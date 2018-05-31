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В Москве открылась выставка «Архитектура стадионов» в преддверии ЧМ-2018
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В Москве открылась выставка «Архитектура стадионов» в преддверии ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Государственном музее архитектуры имени Щусева в Москве открылась выставка в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФАН.
Она называется «Архитектура стадионов».
На экспозиции представлены макеты, фотографии, проекты, чертежи, благодаря которым можно узнать об истории строительства отечественных спортивных арен.
Как заявила директор музея Елизавета Лихачёва, поражает многообразие решений, продемонстрированное советскими и российскими архитекторами при реализации этих проектов.
Выставка работает до 26 августа.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани пройдут спектакли в честь ЧМ-2018.
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