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Премьера в Московском театре кукол: Екатерина Образцова ставит «Царевну-лягушку»
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Премьера в Московском театре кукол: Екатерина Образцова ставит «Царевну-лягушку» 

Ревизор.ru 15 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Руководителем постановки выступает Екатерина Образцова, внучка всемирно известного режиссера театра кукол Сергея Образцова. Это ее вторая работа в Московском театре кукол: в 1980 году она поставила спектакль «Руслан и Людмила». Художником той постановки выступил Михаил Артемьев — отец Образцовой и главный художник Московского театра кукол на протяжении 20 лет.
О спектакле «Царевна-лягушка»:
Пришла пора царевичам жениться-остепениться. И пустили они стрелы в белый свет. Старшие загадали жен богатых и знатных, а Иван-царевич решил сердцем искать. И нашел лягушку…
Мы приглашаем зрителей в забавное музыкальное приключение по волшебной сказке. Вас ждут неожиданные превращения, встречи с царской семьей и чудесными обитателями загадочного леса. Вы узнаете заветную мечту Бабы-Яги, секрет Кащея Бессмертного и поможете царевичу найти свою Василису. Ведь в сказке, как и в жизни, доброта, смекалка и любовь всегда побеждают злые чары!
Авторы спектакля:
Руководитель постановки: Екатерина Образцова, заслуженная артистка России
Режиссер: Елена Плютова
Художник: Наталья Мишина, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»
Композитор: Александр Чевский, заслуженный деятель искусств РФ  Премьерные показы: 1, 9 июня, 7, 29 июля
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