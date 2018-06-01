Премьера в Московском театре кукол: Екатерина Образцова ставит «Царевну-лягушку»

Руководителем постановки выступает Екатерина Образцова , внучка всемирно известного режиссера театра кукол Сергея Образцова . Это ее вторая работа в Московском театре кукол: в 1980 году она поставила спектакль «Руслан и Людмила». Художником той постановки выступил Михаил Артемьев — отец Образцовой и главный художник Московского театра кукол на протяжении 20 лет.

О спектакле «Царевна-лягушка»:

Пришла пора царевичам жениться-остепениться. И пустили они стрелы в белый свет. Старшие загадали жен богатых и знатных, а Иван-царевич решил сердцем искать. И нашел лягушку…

Мы приглашаем зрителей в забавное музыкальное приключение по волшебной сказке. Вас ждут неожиданные превращения, встречи с царской семьей и чудесными обитателями загадочного леса. Вы узнаете заветную мечту Бабы-Яги, секрет Кащея Бессмертного и поможете царевичу найти свою Василису. Ведь в сказке, как и в жизни, доброта, смекалка и любовь всегда побеждают злые чары!

Авторы спектакля:

Руководитель постановки: Екатерина Образцова, заслуженная артистка России

Художник: Наталья Мишина, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»

Композитор: Александр Чевский, заслуженный деятель искусств РФ Премьерные показы: 1, 9 июня, 7, 29 июля