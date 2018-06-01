В Украине открылся 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан»

Киев, 31 мая / Синьхуа / — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)

Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)