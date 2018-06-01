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В Украине открылся 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан»
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В Украине открылся 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — 3-й Киевский международный юношеский фестиваль циркового искусства «Золотой каштан» открылся 30 мая в столице Украины. В фестивале принимают участие артисты из 12 стран, включая Китай. Поднебесную на фестивале представляет Хунаньский театр акробатического искусства /провинция Хунань, Центральный Китай/. (Синьхуа/Сергей Старостенко)
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