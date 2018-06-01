В честь юбилея города улица Советская превратится в оренбургский Арбат

Власти Оренбурга в честь юбилея города в 2018 году намерены превратить улицу Советскую в местный Арбат. С мая по сентябрь на главной пешеходной улице города запланировано проведение выставок, квестов, игры и экскурсий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Улица Советская превратится в своеобразный оренбургский Арбат, где будут собираться художники, поэты и музыканты, где каждый сможет найти для себя что-то интересное», — отмечается в сообщении.

По вторникам с 16:00 до 20:00 на площадке у Музея города на Набережной будет работать выставка специализированной техники различных спецслужб (скорая помощь, спасатели, пожарные, военные части). Кроме того, музей организует исторические и детективные квесты «Клубок времени», «Загадки старинного замка», «Тайны старого города».

Оренбургские музыканты, художники и театральные артисты будут выступать с 18:00 до 21:00 у памятника И. И. Неплюеву со вторника по четверг. Для детей каждую среду с 11:00 до 13:00 на площадке между Оренбургским драматическим театром и физико-математическим лицеем городские власти организовали проведение различных игровых программ с участием сказочных и мультипликационных героев. Там же будет проходить выставка декоративно-прикладного творчества.

В этот же день с 18:00 до 20:00 на площади по адресу улица Советская,31 все любители спорта смогут пройти ГТО.

Каждый четверг с 19:00 до 21:00 для жителей города в сквере им. П. Осипенко запланированы выставка декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров», выступление школы искусств «Ноу-Хау», а также игротека от магазина настольных игр. У памятника И. И. Неплюеву областной театр кукол покажет спектакли под открытым небом. А по адресу улица Советская,31 пройдут танцевальные вечера, фестиваль вкуса, а также кинопоказы для детей от Облкиновидео.

Выступления лучших муниципальных творческих коллективов запланировано по четвергам и субботам с 19:00 до 21:00 у памятника И. И. Неплюеву.

В сквере им. Ленина с четверга по воскресенье для жителей города будут играть музыканты индейской этнической группы.

По пятницам в сквере им. П. Осипенко с 19.00 до 21.00 будут работать творческие площадки, организованные студенческими отрядами и волонтерами, тематические фотовыставки, настольные игры, фестиваль уличной культуры.

Кроме того, экскурсоводы музея города проведут бесплатные экскурсии «Вперед прошлое…» и «Прогулки по бульвару…» каждую пятницу с 18:00 до 19:00 и воскресенье с 11:00 до 12:00 соответственно.