Жаркий июнь в Нижнем Новгороде: афиша мероприятий

Театр Фото: Детский театр «Вера»

1 июня 2018 года Детский театр «Вера» торжественно откроет свой театральный дом детским праздником под названием «День чудес». Пять лет испытаний, когда порой казалось, что этот светлый день уже не наступит, наконец, увенчаются счастливым финалом! Начало праздника для маленьких зрителей в 9:30 на площади перед театром. Первым спектаклем, показанным на обновленной сцене, будет «Бармалей», по сказке К. Чуковского. А в 15:15 — взрослых гостей ждёт представление ("капустник") на сцене, состоящее из отрывков из спектаклей.

Фото: пресс-служба театра «Вера»

Лауреат премии «Золотая маска» — 2018 выступит в Центре Театрального Мастерства! 9 и 10 июня состоятся уникальные гастроли спектакля по роману Ч. Айтматова «И дольше века длится день». В спектакле используются музейные экспонаты, собранные из лагерей ГУЛАГа. В камерном пространстве небольшого зала возникает особая интимная атмосфера. Четыре артиста и девять кукол расскажут историю семьи, попавшую в маленький станционный поселок посреди бескрайней казахской степи.

Кукольная мистерия создана командой, большая часть которой имеет непосредственное отношение к Нижнему Новгороду. Авторы постановки здесь учились и совсем недавно работали в ТЮЗе. В спектакле заняты актёры московских театров, а один из них — Олег Шапков — педагог Нижегородского театрального училища и артист Нижегородского театра драмы им. Горького. Фото: театр «Преображение»

Последнюю в этом театральном сезоне премьеру 10 июня представит театр «Преображение». Спектакль «Трое в лесу, не считая волка», режиссёра Алексея Пятакова, по жанру заявлен как «блокбастер». Постановка для маленьких зрителей, по мотивам сказки «Три поросёнка», расскажет о приключениях друзей и опасности лесной чащи, где притаился серый волк.

Конкурс актёрской импровизации «Наиzнанку» завершит свой первый марафон встреч суперфиналом! Восемь победителей предыдущих игр встречаются 18 июня в ЦТМ. Артисты нижегородских театров посоревнуются между собой в способности импровизировать, без режиссёрских задач и заготовленных реплик ролей. Лучшего, как и прежде, демократично выберут зрители этого вечера. Авторы и ведущие: Евгений Пыхтин и Лев Харламов. Фото: пресс-служба конкурса «Наиzнаку»

С 6 по 10 июня 2018 года Государственный театр оперы и балета Республики Коми в рамках программы «Большие гастроли», в свой юбилейный 60-ый сезон, приглашает нижегородцев на спектакли для взрослых и детей: мюзикл «Свистопляска в Тридевятом царстве», балеты «Баядерка» и «Приключения Чиполлино», оперу «Тоска», оперетты «Бабий бунт» и «Цыганский барон». Фото: театр оперы и балета Республики Коми

Театр с многолетней историей, творческий центр республики с высокой музыкальной, художественной культурой, предлагает зрителям широкое знакомство с лучшими произведениями мирового музыкального наследия. Гастроли состоятся на сцене Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

Выставка работ художников Приволжского федерального округа " Большая Волга XII " откроется 1 июня в 15.00 в Нижегородском государственном выставочном комплексе. Фото: пресс-служба конкурса «Большая Волга»

Раз в пять лет Союз художников РФ проводит масштабный проект — Всероссийскую художественную выставку «Россия», которой предшествует цикл областных и межрегиональных отборочных выставок во всех федеральных округах страны. В Приволжском федеральном округе «Большая Волга» объединит художников 15-и областей и республик ПФО. На выставке будут экспонироваться произведения художников из Ижевска, Казани, Орска, Оренбурга, Перми, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Самары, Саранска, Саратова, Тольятти, Ульяновска, Чебоксар, Уфы и Нижнего Новгорода.

650 самых ярких работ 538 авторов в шести направлениях изобразительного искусства и искусствоведения, прошедшие жёсткий отбор, разместятся в пространстве Нижегородского государственного выставочного комплекса и залах Нижегородского государственного художественного музея. В первом можно будет увидеть живопись, графику и храмовое искусство, во втором — декоративно-прикладное и народное искусство. Фото: пресс-служба выставки «Парад кукол»

Выставка авторских кукол и медведей Тедди «Парад кукол-2018» открывшаяся 31 мая в нижегородском Доме Архитектора, приглашает увидеть работы более 50 мастеров из Нижнего Новгорода и области, Москвы, Ивановской области и Казахстана. Их работы выполнены в различных техниках: это авторские куклы из полимерной глины, текстиля и дерева. Также на выставке будут представлены медведи Тедди, авторские аксессуары, игрушки и сувениры.

Нижний Новгород летом принимает у себя Чемпионат Мира по футболу. Также, в нынешнем году отмечается 200-летие Русского балета. «Парад кукол» объединит оба события и откроется двумя конкурсными проектами — «Спорт» и «Балет», где кукольные мастера покажут нам историю спорта и искусства.

На протяжении всего срока работы «Парада Кукол-2018» будут проходить мастер-классы «Артели нижегородскихъ кукольниковъ», а также приглашенных звёзд мира кукольного искусства. Рассчитаны они на разный уровень подготовки, и будут интересны как детям, так и взрослым: «Катушка-игольница» (декупаж), «Мишко — брошь панда», «Сирень» (керамическая флористика), "Минифотоальбом — раскладушка", «Брошь — шибори», «Шкатулка в стиле шебби».

1 июня в Музее Н. А. Добролюбова состоится открытие сразу двух выставок.

Фото: музей Н. А. Добролюбова

В 12:00 состоится открытие выставки «Жемчужина глубинки» (живопись, декоративно-прикладное творчество). На выставке будут представлены творческие работы детей и педагогов Шахунской детской художественной школы. Посетители выставки познакомятся с произведениями живописи и декоративно-прикладного творчества: ручного ткачества, ковки, резьбы и росписи по дереву, лепки и лозоплетения.

А в 13:00 откроется выставка живописи Татьяны Красновой «Притяжение земли».

Татьяна Краснова представит новые работы, созданные в последние годы, в основном в жанре пейзажа. Любовь к родным местам, российским просторам и маленьким местечкам наполняет каждое произведение художника. Её живопись эмоциональна, безудержна, напряжённо стремительна или взволнованно тиха, но неизменно восторженна. Наблюдая мир природы, художник вслушивается в гармонию его цветозвучий, сверяясь с мелодикой собственного неповторимого, ведомого только ему музыкального инструмента.

Татьяна Краснова родилась и выросла в Дзержинске. Окончила Нижегородское художественное училище (отделение живописи и графики). Является членом Творческого Союза Художников России (Москва), членом Международного союза художников-педагогов (Москва). Работы Татьяны Красновой находятся в частных коллекциях в России, Австрии и Германии. Татьяна Краснова — практикующий психолог-психоаналитик и профессиональный художник, эти две грани ее деятельности дополняют и усиливают друг друга.

Фотовыставка «Мои горы, миры и виды…» откроется выставки 6 июня в 17:30 в Русском музее фотографии. В экспозиции будет представлена 41 фотография Матуша Словака (Словакия). На открытии ожидается присутствие советника по культуре Посольства Словацкой Республики, президента Словацкого института Яна Шмигула. Фото: Русский музей фотографии

Представитель молодого поколения словацких фотографов Матуш Словак раскрывает перед зрителем уже знакомый мир со своего собственного «уникального» ракурса, наполняя изображение живыми эмоциями и особым смыслом. Тема природы и тема большого города и современной жизни — центральные в его творчестве.

Также в Русском музее фотографии 7 июня в 17:30 — откроется выставка «Мы верим твёрдо в героев спорта!». В преддверии чемпионата мира по футболу 2018г. из Фондов музея будут представлены работы, посвященные этой игре. Авторы — легендарные фотографы прошлого: Нисон Капелюш, Виктор Бородин, Владилен Изволенский, Олег Ярчевский, Иосиф Соборовер, Сергей Покалякин. Фото: Русский музей фотографии

Выставка посвящена истории горьковского футбола в 1930-1980-х гг., большая часть снимков представляет союзные и международные матчи с участием горьковского футбольного клуба «Торпедо», созданного в 1932 г. На фотографиях показаны захватывающие моменты матчей, тренировки, соревнования юношеских команд.

8 июня начнёт работу выставка " Цвет и свет Тамары Гусевой", НГХМ (Кремль,3). Выставка посвящена 100-летию со дня рождения художницы. Фото: НГХМ

В тридцатые — сороковые годы прошлого века художница училась и работала в городе Горьком. Работала реставратором, а в годы войны фактически возглавляла Горьковский художественный музей. После войны училась в Москве на художественном факультете Всесоюзного института киноматографии. Известна, как керамист, театральный художник. В государственных и частных коллекциях остались её пейзажи, натюрморты, жанровые композиции. Работала она в различных техниках живописи и рисунка (масло, акварель, масляная пастель, карандаш), линогравюре, монотипии. Член Союза художников, «Заслуженный художник России».

Тамара Гусева трагически погибла в 2002 году во время пожара в собственном доме в Городце.

Выставка «Горький. Модернизм» откроется в Центре современного искусства «Арсенал» 7 июня в 19 часов. О «закрытом» городе Горьком в 60-е годы расскажет живопись и скульптура из собрания НГХМ, архитектура, фото и фильмы, эскизы, планы и макеты города, архивные факты и личные воспоминания. Фото: ЦСИ «Арсенал»

В Центре культуры «Рекорд» откроются сразу три выставки. Вход свободный. Фото: ЦК «Рекорд»

11 июня — Ротонда 1-й этаж — выставка — продажа «Художественный салон», где будут представлены творения художников, керамистов, кукольников и мастеров других направлений.

13 июня в 18:00 — Ротонда 2-й этаж — фотовыставка Валерия Карпеева «Мир в котором я живу». В его работах есть вдохновение, одиночество и любопытство, вечная природа и преходящие символы, созданные людьми, тихая жизнь провинциальных городов и портреты красавиц, словно сошедших со страниц старинных романов. «Фотография стала моим ключом к познанию и пониманию мира», — говорит Валерий Карпеев, а теперь фотография открывает мир автора зрителям.

14 июня в 17:00 в Фойе открывается выставка живописи Натальи Разбаевой «На краю земли». На выставке будет представлен излюбленный жанр автора — морской пейзаж, во всей его простоте и во всем его драматизме. Автор приглашает зрителя в волнительное путешествие с утренними туманами и брызгами волн, которые могут возникнуть в воображении смотрящего на её картины.

Фото: ЦК «Рекорд»

15 июня в 19:00 галерея современного искусства FUTURO представит проек т художника Александра Чурсина (Краснодар). В проекте «Renovatio» Чурсин выстраивает «тотальную» инсталляцию, полностью подчиняя пространство галереи. Художник обращается к теме исследования ужаса, работая с формой и каноническими образами из кинематографа и истории искусств. При помощи световых и звуковых эффектов создается особая атмосфера и театральность. Последняя работа, завершающая «тотальную» инсталляцию — «Черная картина». Копия шедевра Рафаэля сделана в размер оригинала, но в тональной инверсии, где черное видится как белое, и наоборот.

23 июня в «Музейно-выставочном центре Микула» (Музей Московского района) откроется выставка современного искусства «Вертикаль». В рамках торжественного открытия выставки участников и гостей ждут приятные сюрпризы от организаторов. Вы сможете познакомиться с представленной экспозицией и пообщаться с авторами работ — молодыми художниками Нижнего Новгорода.

Фото: МВЦ «Микула»

Фестиваль уличного искусства «Место», работа которого продолжится вплоть до сентября, представляет лекции и мероприятия, посвящённые современному искусству, и приглашает всех, кому интересно, как преобразить родной город:

Фото: пресс-служба фестиваля «Место»

— 2 июня, 19:00. Артист-толк: Анатолий Akue, галерея «9Б» (ул. Октябрьская 9б);

— 9 и 23 июня, 18:00. Серия показов фильмов о граффити и стрит-арте, пространство магазина «Андеграунд» (ул. Пискунова, 9);

— 29 июня, 19:00. Лекция «Никита Nomerz: История и развитие уличного искусства в Нижнем Новгороде», пространство «Кинофактура». ул. Варварская 32.

Музыка

Продолжается XV Международный фестиваль искусств «Русское искусство и мир» им. А. Сахарова. В первой декаде июня в афише гости мирового масштаба, которые выступят на сцене Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича и в Арсенале!

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Русское искусство и мир»

1 июня в 18:30 в День Франции выступит Джаз-квартет «Old & New Songs» (''Старые и новые песни'').

5 июня в 18:30, в Дни Нидерландов, состоится концерт из известных произведений Бетховена и Равеля, а также российских премьер: Х. Куленти — «Концерт для саксофона с оркестром» и Дж. Раукенс — «Морфические волны». Дирижер — Петер Билун (Нидерланды) Солист — Евгений Новиков, саксофон (Нидерланды-Франция).

6 июня — в рамках Дней Нидерландов состоится «The Night of the Unexpected» ("Ночь Неожиданностей"). В выставочном пространстве Арсенала выступят: электронный музыкант Gert-Jan Prins (Нидерланды) и саксофонист Евгений Новиков (Нидерланды-Франция). Из российских участников — Московский ансамбль современной музыки (МАСМ).

"Ночь неожиданностей" — это авантюрное путешествие, позволяющее мгновенно пересекать границы разных музыкальных направлений: классика, электроника, импровизация, джаз, экспериментальная музыка.

7 июня 18:30 — День Франции. Выступит лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Люка Дебарг, фортепиано (Франция).

8 июня 18:30 Закрытие фестиваля. Состоится выступление Народного артиста России Дениса МАЦУЕВА, фортепиано. Участвуют: АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Нижегородской филармонии. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Александр Скульский, Андрей Иванов — контрабас, Александр Зингер — ударные.

3 июня в 17:00 в Кинофактуре (ул. Варварская, 32) начнётся творческий вечер Семейного фольклорного ансамбля «Птица Жар». В программе: презентация музыкальных клипов коллектива, совместные со зрителями песни и танцы. Ансамбль сохраняет и продолжает народные традиции, постоянный участник этнофестивалей.

Фото: пресс-служба фольклорного ансамбля «Птица Жар» 4 июня в Media strike hall нижегородцев приглашает ансамбль «Labyrinthus» — «Филипокт и танцы». Концерт перенесёт зрителей в далёкое прошлое. Основу программы составят баллады, вирелэ и рондо композиторов, творивших при дворе королей Средиземноморья — Италии и Кипра второй половины XIV века. Музыка причудливая, но простая и ясная, как блики солнечных зайчиков на поверхности хрустальной вазы или журчание горного ручья. Фото: пресс-служба ансамбля «Labyrinthus» Ансамбль «Labyrinthus» — первый российский ансамбль, исполняющий музыку XII-XIV веков. На концерте можно будет услышать звучание струнных инструментов той эпохи: виелы, цитоли и гиттерна. 8 июня в 15:00 в нижегородском ТЮЗе состоится юбилейный творческий вечер Заслуженного артиста РФ, профессора Нижегородской консерватории им. Глинки, директора Нижегородского музыкального училища им. Балакирева, лауреата премии Нижнего Новгорода Игоря Кораллова. Фото: Нижегородский ТЮЗ Игорь Кораллов — художественный руководитель ансамбля «Нижегородский сувенир», основатель ансамбля ударных инструментов ННГК им. Глинки, инициатор множества творческих проектов в области искусства, организатор конкурсов и фестивалей.

В рамках юбилейного концерта пройдут выступления нижегородских коллективов: ансамбля солистов «Нижегородский сувенир», «Ансамбля ударных инструментов» Нижегородской консерватории им. М. И. Глинки; Нижегородского губернского оркестра. На сцене ТЮЗа выступят вокалисты: Майя Балашова, Виктор Ряузов и гость из Санкт-Петербурга Михаил Луконин.

Главное российское событие этого лета — ЧМ по футболу! Несколько матчей примет у себя наш город.

Фото из открытых источников

В рамках Фестиваля болельщиков FIFA на главной площади Минина и Пожарского выступят:

14 июня — группа «УмаТурман»

18 июня — «Swanky Tunes»

19 июня — Олег Газманов

21 июня — группа «Pendulum»

24 июня — Paul Oakenfold

25 июня — группа «Земляне»

27 июня — группа «Иванушки International»

В фестивале примут участие нижегородские артисты: шоу-балет «Индиго», гранд-балет «Черная кошка», шоу-группа «Маэстро», Марина Гиоргадзе, Мария Сунгурова, Андрей Покровский, светодиодное шоу NRG, барабанное шоу BWDrums, танцевальное шоу «Ночь», шоу-балет «Лунные пантеры», фрик-шоу PEASOK, артисты Камерного театра, барабанное шоу «Ветер Фанга», школа танцев «Аиша», инструментальный дуэт Desperado, Татьяна Гуляева, Максим Мушта, танцевальное шоу «Эйфория», барабанное шоу «Хаммерс», барабанное шоу «Blust wave», нижегородский ансамбль барабанщиц.

Площадка Фестиваля болельщиков может вместить до 15 000 зрителей и будет работать с 14 июня по 15 июля 2018 года. Режим работы: ежедневно с 13.00 до 00:00–00:30, за исключением выходных (неигровых) дней (29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля).

Сезон летних благотворительных концертов в 61 раз откроется в Нижегородской филармонии. Концерты состоятся 20, 22, 26 и 29 июня, начало в 18:00.

Вход свободный! Фото: пресс-служба Летних благотворительных концертов

Выступят музыканты оркестра, Камерный ансамбль солистов Академического симфонического оркестра «CAMERATA SINFONICA», Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии, а также известный дирижер — народный артист России Валентин Жук (Россия-Нидерланды).

26 июня публику ждёт особый вечер — концерт солистов музыкально-литературного лектория. Прозвучат вокальные циклы и романсы на стихи поэтов «серебряного века».

Для всей семьи Фото из открытых источников

1 июня зоопарк «Лимпопо» и Сормовский парк приглашает всех нижегородцев на праздник, посвященный Дню защиты детей. В программе яркое представление, выступление артистов, конкурсы, призы, мастер-классы, аттракционы и море ярких впечатлений! По уже сложившейся традиции, вход в зоопарк «Лимпопо» бесплатный для всех детей до 14 лет!

1 июня в 15:00 концерт-акция «Музыка во благо» в Парке Швейцария. Выступление творческих коллективов Приокского района и города откроет детский праздник. Разнообразная программа, интересные мастер-классы. Выставка уникальных автомобилей и мототехники. Выставка-ярмарка детского прикладного искусства.

Автозаводский парк культуры и отдыха приглашает на цикл праздничных программ на всей территории парка 1 и 2 июня! Концертно-развлекательная программа «День защиты детей» представляет концерт музыкальной школы «Виртуозы». Также гостей ждёт «Праздник детства» — развлекательная программа от театра «Новая сказка». Во второй день, на фестивале-концерте «Полетели танцевать в детство!» выступит Центр танца «Ракета». Весёлая игровая программа, конкурсы, розыгрыши подарков, творческие мастерские, детская дискотека.

В 2018 году будет в четвёртый раз проводиться «Литературная ночь» — 5 июня, накануне Дня русского языка и дня рождения А. С. Пушкина. Будут задействованы различные арт-пространства: библиотеки, музеи, открытые уличные площадки. Большинство библиотек города приготовили насыщенную программу: встречи с писателями, викторины, кинопоказы, чтение стихов, литературные квесты и многое другое!

Фото из открытых источников

Присоединится к акции и Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. Праздник начнётся в 11 часов у парадного крыльца. Прозвучат Пушкинские строки, классическая музыка. Персонажи произведений Александра Пушкина возложат к памятнику Пушкина цветы. В 20.00 в центральном фойе театра состоится музыкальный салон «Два Гения», созданный к 150–летию Максима Горького и посвященный дружбе Великого писателя и Великого артиста — Федора Шаляпина. В программе: воспоминания Алексея Максимовича и Федора Ивановича, произведения из Шаляпинского репертуара и фрагмент Горьковской оперы «Фома Гордеев» А. Касьянова в исполнении артистов театра. Вход на салон «Два гения» и мероприятия, проводимые в библиотеках — свободный.

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Масштабная выставка-путешествие «Космодрайв» Фото: пресс-служба выставки «Космодрайв»

"Космодрайв" — это удивительное приключение в космос, созданное новейшими технологиями. Опробуй все приключения на себе и погрузись невесомость. Технологии сделают из тебя космонавта, превратят в звезду, отправят на лифте в космос, преодолеют гравитацию и запустят твой голос на Марс.

Вас ждут увлекательные интерактивные зоны и потрясающие шоу! Побывав на МКС, пройди удивительный квест «Миссия на Марс». Стань космонавтом на настоящих космических тренажерах, и сделай сэлфи с легендарными киногероями R2D2 и BB8 из саги «Зведные Войны». Или почини космический корабль. Можно потрогать космический вихрь и попробовать космическую еду на вкус! Открытие 7 июня в ТЦ «Мега».

Кино и мода

С 1 по 3 июня в десяти крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске, Томске, Красноярске и Владивостоке пройдет фестиваль короткометражного кино о моде BIOF 2018. В Нижнем Новгороде показ пройдет 1 июня в 19:00 на нижнем этаже магазина «Родина». Вход бесплатный, предварительная регистрация обязательна.

Фото: пресс-служба фестиваля BIOF-2018 В программе фестиваля — видео-арт, кампейн и короткометражное документальное кино о моде. Локальные дизайнеры изобретают новый визуальный язык — не просто создают вещи, но и рассказывают о них через кино. День города #НН797 — 12 июня Городу исполняется 797 лет. Будут работать концертные площадки во всех районах города. Вход в музеи на постоянные экспозиции будет свободным! Фото из открытых источников

Основная масса событий пройдёт на площади Минина и Пожарского в Фан-зоне ЧМ. На главной сцене выступят военно-исторические, эстрадные и танцевальные коллективы. А в финале праздника нижегородцев ждёт большой салют и концерт Егора Крида.

С 7 по 10 июня 2018 года в Нижнем Новгороде состоится международный турнир по выездке CDI-W Этап Кубка мира, в рамках которого будет разыгран Кубок России, а также Кубок Губернатора Нижегородской области.

Фото: конноспортивный клуб «Пассаж»

Конноспортивный клуб «Пассаж» в 13-й раз приглашает на самое грандиозное спортивное мероприятие сезона, ставшее за время его проведения долгожданным событием в жизни спортсменов, и настоящим красочным шоу для любителей конного спорта всех возрастов.

10 июня — финал соревнований. Готовится обширная культурно-развлекательная программа с конным шоу и выступлениями музыкальных коллективов, детской анимацией, конкурсами и розыгрышами призов от партнеров турнира и многое другое. На территории работает зона уличной торговли, стилизованный lounge и фудкорт.

Вход: 7, 8, 9 июня свободный, 10 июня — по билетам.