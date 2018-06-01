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Концерт «Ветка сирени» прошел в Кузьминках
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Концерт «Ветка сирени» прошел в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 51 минуту назад
Фото: Управа района Кузьминки
В усадьбе «Влахернское-Кузьминки» 31 мая прошел концерт «Ветка сирени». Он был подготовлен детской школы искусств «Центр» для участников фестиваля художественного творчества педагогов Москвы.
«Стихия творчества в арт-пространстве Манежа Конного двора усадьбы «Влахернское-Кузьминки» объединила в последний день весны около 200 художников-преподавателей, гостей и участников концерта», — говорится в сообщении учреждения.
Зрители услышали кросс-концерт О. Сакмарова с участием Д. Бобриной (фортепиано), В. Погосяна (дудук), А. Дюкова (бас-гитара), артиста театра А. Бельского. Кроме того, все пришедшие смогли осмотреть выставку «Золотые руки». (вт)
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