«Яндекс» открыл собственный офлайн-магазин

Российская технологическая компания «Яндекс» запустила в своем московском офисе единое пространство, в котором открылись магазин и музей. Об этом Inc. сообщил представитель компании.

Стиль магазина и музея копирует оформление московского офиса, а стены с живыми растениями копируют коридоры «Яндекса», отмечают в компании. В магазине продают толстовки, рюкзаки, чехлы для ноутбуков и другие товары с атрибутикой «Яндекса». По словам представителя компании, в «Яндексе» самостоятельно создают товары.

Фото: «Яндекс»

В музее представлены экспонаты, связанные с историей компании. Посетители смогут увидеть первый сервер «Яндекса» и выставку старых компьютеров, среди которых микроЭВМ «Электроника-60». В едином пространстве «Яндекса» также можно будет «Яндекс. Станцию», для которой появится отдельная зона.

Магазин и музей находятся рядом со станцией «Парк культуры» на улице Тимура Фрунзе. Единое пространство работает ежедневно с 10 до 22 часов.

В конце мая «Яндекс» представил «умную» колонку «Яндекс. Станция» с голосовым помощником «Алиса». Гаджет стал первым собственным устройством компании. Старт продаж устройства намечен на лето этого года. Стоимость колонки — 9,99 тыс. рублей.

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