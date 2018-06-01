Ещё
«Яндекс» открыл собственный офлайн-магазин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Яндекс» открыл собственный офлайн-магазин 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: «Яндекс»
Российская технологическая компания «Яндекс» запустила в своем московском офисе единое пространство, в котором открылись магазин и музей. Об этом Inc. сообщил представитель компании.
Стиль магазина и музея копирует оформление московского офиса, а стены с живыми растениями копируют коридоры «Яндекса», отмечают в компании. В магазине продают толстовки, рюкзаки, чехлы для ноутбуков и другие товары с атрибутикой «Яндекса». По словам представителя компании, в «Яндексе» самостоятельно создают товары.
Фото: «Яндекс»
В музее представлены экспонаты, связанные с историей компании. Посетители смогут увидеть первый сервер «Яндекса» и выставку старых компьютеров, среди которых микроЭВМ «Электроника-60». В едином пространстве «Яндекса» также можно будет «Яндекс. Станцию», для которой появится отдельная зона.
Магазин и музей находятся рядом со станцией «Парк культуры» на улице Тимура Фрунзе. Единое пространство работает ежедневно с 10 до 22 часов.
В конце мая «Яндекс» представил «умную» колонку «Яндекс. Станция» с голосовым помощником «Алиса». Гаджет стал первым собственным устройством компании. Старт продаж устройства намечен на лето этого года. Стоимость колонки — 9,99 тыс. рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн-кинотеатры заявили, что «Яндекс» помогает пиратам
А «Яндекс. Касса» запустила систему для защиты бизнеса от мошенничества в сети. Решение с помощью машинного обучения будет распознавать добросовестных клиентов и проверять партнеров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews
Inc.: последние новости
Владелец кооператива «Чёрный» рассказал, как большие сетевые кофейни выживают маленькие с рынка «Владелец Чайхоны №1» рассказал о смене названия и ресторанном бизнесе Французский стартап создал карманный гаджет для определения крепости вина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение