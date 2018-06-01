Открылась выставка Главархива Москвы «Театральная Москва. Страницы истории»

Авторы выставки постарались воссоздать атмосферу театральных сезонов столицы XVIII-XX веков. В экспозиции — фотографии актеров, режиссеров, сцен из спектаклей, программы представлений, билеты, афиши и репертуары театров, рапорты и прошения.

Посетители узнали о строительстве нового здания Большого театра, создании Малого и Московского Художественного общедоступного театров, возникновении в Москве частных опер и постоянно действующих трупп.

Выставка продлится до 30 июня 2018 года.

Место проведения: город Москва, улица Перерва, дом 56/2. Библиотека № 129.