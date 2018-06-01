Открылась выставка Главархива Москвы «Театральная Москва. Страницы истории» 

Авторы выставки постарались воссоздать атмосферу театральных сезонов столицы XVIII-XX веков. В экспозиции — фотографии актеров, режиссеров, сцен из спектаклей, программы представлений, билеты, афиши и репертуары театров, рапорты и прошения.
Посетители узнали о строительстве нового здания Большого театра, создании Малого и Московского Художественного общедоступного театров, возникновении в Москве частных опер и постоянно действующих трупп.
Живой интерес вызвали материалы о творчестве выдающихся режиссеров и актеров — Юрии Завадском, Юрии Любимове, Марке Захарове, Галине Улановой, Любови Орловой, Олеге Табакове и многих других прославленных мастеров сцены.
Выставка продлится до 30 июня 2018 года.
Место проведения: город Москва, улица Перерва, дом 56/2. Библиотека № 129.