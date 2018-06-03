Жителям Нижнего Новгорода будет что посетить во время ЧМ-2018

Культурная программа чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в Нижнем Новгороде состоит из 5 блоков — это концертные программы, театральные представления, выставки, физкультурно-спортивные и культурно-просветительские мероприятия.

В дни проведения матчей в Нижнем Новгороде в музеях города пройдёт акция «День открытых дверей». Вход в музеи будет бесплатным. Во время акции «Ночь музеев» тысячи нижегородцев посетили различные выставки, а мы поделились их впечатлениями. Также в дни проведения матчей на улицах города будут выступать Губернский оркестр, Симфонический оркестр, Русский народный оркестр и Ансамбль песни и пляски «Вереница».

Помимо этих оркестров нижегородцев ждут концерты выпускников Нижегородского музыкального училища имени Балакирева в июне, Нижегородского русского народного оркестра (7,16,23 июня и 7,14 июля), Академического оркестра Нижегородской филармонии с 14 июня по 15 июля, а также Русского народного оркестра на улицах города 24 июня.

Будет возможность ознакомиться и с постановками местных театров. Нижегородский театр оперы и балета будет работать 14-17, 21-24, 28-30 июня и 1, 5-8, 12-15 июля. Спектакли в Нижегородском театре кукол пройдут 4, 16-17, 23-24, 30 июня и 1, 7-8 июля.

С 14 июня по 15 июля нижегородцев ждут выставки. По программе культурных мероприятий их будет несколько: в филиале Музея истории художественных промыслов Нижегородской области, в историческом парке «Россия — моя история», в филиале Технического музея и в Художественном музее.

Спортивные развлечения назначены на 23 июня — в Международный олимпийский день. Они пройдут рядом со спортивными сооружениями городов и районов Нижегородской области

В течение июня-июля нижегородцев также ожидают — цикл лекций «Спорт в мировом искусстве» в «Нижегородском государственном художественном музее», историко-литературный квест «11 звезд» на улицах города, показ фильмов во дворе областной «Ленинки» и цирковые представления с 16 июня по 15 июля по субботам и воскресеньям.

Ранее мы писали, что в связи с подготовкой к проведению Фестиваля болельщиков FIFA-2018 в Нижнем Новгороде становится сложнее передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам.