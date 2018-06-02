Арка из дивана, букет из ёршиков и маяк из картона: как прошел первый день «ВолгаФеста»

Художники из Самары, Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Франции представили жителям областной столицы свое видение будущего. В субботу, 2 июня, на набережной, между Полевым спуском и бассейном СКА, стартовал фестиваль набережных «ВолгаФест». Территорию поделили на три тематические зоны — «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект № 0». Наш фотограф прошелся по набережной и посмотрел, чем люди искусства удивляли горожан.

А мы в коробочке сидим, далеко глядим!

Маяк из картона и скотча изготовил художник из Франции

Свадьба в «Эфемерном городе»

В темноте этот герой светится

А этот — нет, зато днем его видно издалека

Старым диванам нашли культурное применение

Люстра работала от энергии воды

Водная картина

Букет из ершиков

На песочке, на диване

Коммунальный рай у реки

Царские качели

Качели для Барби

Минутка спорта

Ворон Алмаз и его хозяин Роман

Человек и птица прекрасно понимают друг друга

Енот Ляля немножко напуган

Крошечная обезьянка Чита

Сова и голуби

Воздушные шары

Вот где продается чудо!

Футболки от студентов Самарского университета имени Королева

Основной материал сувениров — кожа

Оставить свой автограф мог каждый желающий

Танцы на ветру

Четыре подружки

Самара пришла послушать Михаила Турецкого и его коллег

Артисты не обманули ожиданий своих зрителей

В воскресенье, 3 июня, всемирно известный французский театр Generik Vapeur покажет самарцам спектакль Lesbivouaqueurs со сцены фестиваля в 21:00.

С 12:00 до 17:00 по набережной будет передвигаться кочевая галерея «Урбо Табор Мутобор». Художники покажут зрителям картины, на которых изображена природа родного края.