Арка из дивана, букет из ёршиков и маяк из картона: как прошел первый день «ВолгаФеста» 

Художники из Самары, Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Франции представили жителям областной столицы свое видение будущего. В субботу, 2 июня, на набережной, между Полевым спуском и бассейном СКА, стартовал фестиваль набережных «ВолгаФест». Территорию поделили на три тематические зоны — «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект № 0». Наш фотограф прошелся по набережной и посмотрел, чем люди искусства удивляли горожан.
А мы в коробочке сидим, далеко глядим!
Маяк из картона и скотча изготовил художник из Франции
Свадьба в «Эфемерном городе»
В темноте этот герой светится
А этот — нет, зато днем его видно издалека
Старым диванам нашли культурное применение
Люстра работала от энергии воды
Водная картина
Букет из ершиков
На песочке, на диване
Коммунальный рай у реки
Царские качели
Качели для Барби
Минутка спорта
Ворон Алмаз и его хозяин Роман
Человек и птица прекрасно понимают друг друга
Енот Ляля немножко напуган
Крошечная обезьянка Чита
Сова и голуби
Воздушные шары
Вот где продается чудо!
Футболки от студентов Самарского университета имени Королева
Основной материал сувениров — кожа
Оставить свой автограф мог каждый желающий
Танцы на ветру
Четыре подружки
Самара пришла послушать Михаила Турецкого и его коллег
Артисты не обманули ожиданий своих зрителей
В воскресенье, 3 июня, всемирно известный французский театр Generik Vapeur покажет самарцам спектакль Lesbivouaqueurs со сцены фестиваля в 21:00.
С 12:00 до 17:00 по набережной будет передвигаться кочевая галерея «Урбо Табор Мутобор». Художники покажут зрителям картины, на которых изображена природа родного края.