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Сильный ветер сломал центральный арт-объект «ВолгаФеста»
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Сильный ветер сломал центральный арт-объект «ВолгаФеста» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре проходит фестиваль набережных «ВолгаФест-2018». Одним из ключевых арт-объектов мероприятия станет огромный маяк из картона и скотча, который планирует построить французский художник Оливье Гростер. Проект называется «Эфемерный город».
Чем запомнился первый день «ВолгаФеста», посмотрите в фоторепортаже 63.ru.
Однако непогода внесла коррективы в планы «архитектора». По первоначальной задумке маяк должна была венчать верхушка-огонек. Но сильный ветер в самом начале строительства сломал украшение.
У ветра свои взгляды на высотное строительство
Когда «строительная бригада» передвинула элемент в сторону от башни, сильный ветер нанес еще один удар и сломал навершие.
Ветер сломал маяк
Во второй день фестиваля на сцене выступит всемирно известный французский театр Gnerik Vapeur со спектаклем Lesbivouaqueurs. Начало представления — в 21:00.
Также на набережной будет работать передвижная галерея «Урбо Табор Мутобор». Художники покажут зрителям картины, на которых изображена природа родного края.
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