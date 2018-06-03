Сильный ветер сломал центральный арт-объект «ВолгаФеста»

В Самаре проходит фестиваль набережных «ВолгаФест-2018». Одним из ключевых арт-объектов мероприятия станет огромный маяк из картона и скотча, который планирует построить французский художник Оливье Гростер. Проект называется «Эфемерный город».

Чем запомнился первый день «ВолгаФеста», посмотрите в фоторепортаже 63.ru.

Однако непогода внесла коррективы в планы «архитектора». По первоначальной задумке маяк должна была венчать верхушка-огонек. Но сильный ветер в самом начале строительства сломал украшение.

У ветра свои взгляды на высотное строительство

Когда «строительная бригада» передвинула элемент в сторону от башни, сильный ветер нанес еще один удар и сломал навершие.

Ветер сломал маяк

Во второй день фестиваля на сцене выступит всемирно известный французский театр Gnerik Vapeur со спектаклем Lesbivouaqueurs. Начало представления — в 21:00.

Также на набережной будет работать передвижная галерея «Урбо Табор Мутобор». Художники покажут зрителям картины, на которых изображена природа родного края.