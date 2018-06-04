Праздничный июнь в Новосибирске

Кино

В кинотеатре «Победа» в июне можно будет посмотреть не только новинки кинематографа, но и ретроспективные фильмы, а также спектакли и ленты об истории искусства.

С 3 по 27 июня жители города смогут посмотреть одни из лучших постановок отечественных и зарубежных театров. В программе театрального киносезона покажут два спектакля, вошедших в конкурсную программу «Золотой маски» — «Коварство и любовь» Малого драматического театра-Театра Европы (3 июня) и «Барабаны в ночи» театра имени Пушкина (24 июня). Фото: vpobede.ru Также зрители увидят культовый мюзикл «Американец в Париже» (6, 11 июня), основанный на классическом голливудском фильме Винсента Миннелли , и поставленный Лондонским Dominion Theatre. Спектакль расскажет историю любви между бывшим рядовым американской армии и таинственной танцовщицей. Фото: vpobede.ru Любители оперы смогут насладиться сразу двумя шедеврами, в «Победе» покажут «Тоску» (10 июня) и «Золушку» (27 июня) в постановке Нью-Йоркской Metropolitan Opera. Помимо этого в кинотеатральной афише значатся две постановки британского Королевского Национального театра: «Саломея » (13, 18 июня) и «Загадочное ночное убийство собаки» (20, 25 июня). И если сюжет первой основан на всем известной классической пьесе Оскара Уайльда , то вторая поставлена по современному одноименному роману Марка Хэддона . «Загадочное ночное убийство собаки» рассказывает о 15-летнем подростке Кристофере, решающем расследовать странное убийство соседской собаки, которую неизвестный проткнул вилами. Но расследование приводит мальчика к новым загадкам и тайнам, которые касаются его собственной семьи. Фото: vpobede.ru Еще одной постановкой, которую можно будет увидеть в «Победе» в этом месяце, станет спектакль «Призраки» театра «Алмейда» (17 июня), главную роль в нем исполнила известная британская актриса Лесли Мэнвилл . По сюжету ее героиня потеряла мужа, для всех он был идеалом для подражания, но только не для собственной супруги. Она запомнила любимого, как пьяницу и развратника. Однажды она решает раскрыть все карты сыну, но оказывается, что ему тоже когда-то пришлось узнать истинную сущность своего родителя. Фото: vpobede.ru Культурная программа в «Победе» продолжится показами фильмов об истории искусства. Так, 5, 7 и 9 июня новосибирцы смогут окунуться в творчество великого гения Леонардо да Винчи . Благодаря документальному фильму «Леонардо HD» зрители почувствуют себя членами экскурсии по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в The National Gallery в Лондоне. Им покажут более сорока полотен знаменитого художника, а сотрудники галереи раскроют тайны, которые спрятаны в загадочных картинах живописца. 12, 14 и 16 июня горожане смогут поближе познакомиться с творчеством еще одного живописца эпохи Возрождения, посмотрев документальную ленту «Микеланджело: Любовь и смерть». В ней создатели не только анализируют великие произведения мастера, такие как Сикстинская капелла, статуя Давида и «Манчестерская Мадонна», но и пытаются раскрыть личность автора, показать его страстную и пылкую натуру.

Фото: vpobede.ru 19, 21 и 23 июня в «Победе» покажут еще один фильм о художнике эпохи Возрождения. Главным героем ленты станет Иероним Босх . Картина «Удивительный мир Иеронима Босха» посвятит зрителей в тайны жизни и смерти талантливого художника. Новосибирцы увидят выставку «Иероним Босх. Видения гения», на которой представлены практически все сохранившиеся живописные произведения мастера, на ее подготовку организаторам потребовалось 8 лет. Фото: vpobede.ru Завершает июньский цикл кино об искусстве документальный фильм продюсера Фила Грабски «Каналетто и искусство Венеции». Его сибиряки смогут посмотреть 26, 28 и 30 июня. Зрителям покажут впечатляющее собрание более двухсот картин, рисунков и репродукций венецианского художника Джованни Антонио Каналю. А также посетители сеанса смогут прогуляться по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатлённых на полотнах Каналетто. Фото: vpobede.ru Также «Победа» в честь 50-летия Роберта Родригеса подготовила ретроспективную программу для фанатов. С 20 по 23 июня зрители увидят 4 фильма режиссера: «Отчаянный», «От заката до рассвета», «Факультет» и «Город грехов». Фото: vpobede.ru Помимо традиционных кинопоказов в Новосибирске этим летом откроют кинотеатр на траве. 15 июня в Нарымском сквере пройдет первый показ. Зрителям представят лучшие короткие метры молодых режиссеров всемирного фестиваля уличного кино. После просмотра каждый сможет проголосовать за понравившуюся киноленту светом фонарика или телефона, так что посетителям нужно обязательно взять с собой что-то из этого, а также теплые пледы, по желанию можно захватить подушки.

Музыка

С 1 по 19 июня в Новосибирской филармонии пройдет детский музыкальный фестиваль «Когда не надо в школу». В рамках программы сотрудники филармонии приглашают вместе отметить «День защиты детей» и «Пушкинский день России». 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, школьники смогут посетить концерт, на котором исполнят музыку на стихи классика. Также в этот день будут звучать романсы, хоровые произведения и отрывки из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Фото: filnsk.ru В программе фестиваля значатся концерты с любимыми с детства композициями из мультфильмов и кино, сказочные спектакли. Перед каждым мероприятием в фойе филармонии проходят тематические игры. Также каждый маленький гость, в рамках фестиваля, узнает, кто работает в филармонии, например, солисты и хоровая капелла, театральный и джазовый коллектив, русский оркестр и ансамбль старинной музыки.

18 июня в филармонии стартует традиционный фестиваль на открытом воздухе «На ступенях». В этот раз он приурочен ко Дню города. Всю неделю на ступенях Дома Ленина будут проходить выступления коллективов филармонии, посмотреть которые может любой желающий. Фото: filnsk.ru Выставки

В Новосибирском государственном художественном музее 14 июня откроют сразу две выставки: «2017. Pirelli calendar by peter lindbergh and more…» и «Детская мода. 100 лет назад».

Первая экспозиция посвящена легендарному Календарю Pirelli и фотографу Питеру Линдбергу , который трижды сотрудничал с Календарем. Снимал для него в 1996 году и в 2002 году. А в 2014 году Линдберг вместе с Патриком Демаршелье работал над специальным изданием, посвященным полувековому юбилею Календаря. Фотограф прославился своими съемками для таких модных домов, как Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W. Его работы находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых: Лондонский Музей Виктории и Альберта и Парижский Центр Жоржа Помпиду. Фото: dsgn.news

Вторую выставку «Детская мода. 100 лет назад» привезут из Московского Дома фотографии. Новосибирцы увидят 80 снимков 100-летней давности, на которых изображены дети в различных нарядах. Посетителям покажут почти ушедшие в прошлое крестильные рубашечки, гимназическую форму, удобную для работы одежду крестьянских детей, одинаковые ситцевые платьица приютских сирот. Одежда для девочек в те времена была очень похожа на взрослую. На выставке представлены фотографии малышек в изящных шляпках, кружевах и оборках. Платья на девочках имеют замысловатые расцветки тканей. Но универсальным элементом детского костюма в те годы стала матроска. Ее носят все — мальчики от младенцев до подростков, девочки из хороших семей, столичные жители и провинциалы.

Фото: mkrf.ru Большое влияние на детскую моду того времени оказал взрослый стиль — модерн. Это объясняет такую страсть к стилизации. На снимках можно встретить детей в костюмах, которые сейчас могли бы считаться маскарадными — русских, кавказских, венгерских.

24 июня Новосибирск будет праздновать юбилей — 125 лет. Горожан ждет множество развлекательных программ.

Празднование дня рождения начнется уже 23 июня. В этот день в парке «Городское начало» в 10:00 начнется фестиваль футбола. В честь Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, питерский клуб «Зенит» подготовит программу для сибиряков. Профессионалы устроят просмотр юных футболистов для участия в летнем лагере академии «Зенит». Вечером там же на Михайловской набережной пройдет единый городской выпускной под названием «Время первых», на котором соберется огромное количество молодых выпускников. Фото: uniton.ru В День города, 24 июня, горожанам предлагают проснуться вместе с Новосибирском, сделать зарядку и позавтракать. Для этого организаторы устроят общегородскую зарядку, которая пройдет в 9:00 на Площади Ленина. Сразу после нее жители могут позавтракать на специальной гастрономической улице, которая развернется рядом с площадью. Здесь пройдет фестиваль кофе и плова, также откроют торговые продуктовые точки. Фото: ksonline.ru