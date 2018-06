Праздничный июнь в Новосибирске 

Кино

В кинотеатре «Победа» в июне можно будет посмотреть не только новинки кинематографа, но и ретроспективные фильмы, а также спектакли и ленты об истории искусства.

С 3 по 27 июня жители города смогут посмотреть одни из лучших постановок отечественных и зарубежных театров. В программе театрального киносезона покажут два спектакля, вошедших в конкурсную программу «Золотой маски» — «Коварство и любовь» Малого драматического театра-Театра Европы (3 июня) и «Барабаны в ночи» театра имени Пушкина (24 июня). Фото: vpobede.ru Также зрители увидят культовый мюзикл «Американец в Париже» (6, 11 июня), основанный на классическом голливудском фильме Винсента Миннелли , и поставленный Лондонским Dominion Theatre. Спектакль расскажет историю любви между бывшим рядовым американской армии и таинственной танцовщицей. Фото: vpobede.ru Любители оперы смогут насладиться сразу двумя шедеврами, в «Победе» покажут «Тоску» (10 июня) и «Золушку» (27 июня) в постановке Нью-Йоркской Metropolitan Opera. Помимо этого в кинотеатральной афише значатся две постановки британского Королевского Национального театра: «Саломея » (13, 18 июня) и «Загадочное ночное убийство собаки» (20, 25 июня). И если сюжет первой основан на всем известной классической пьесе Оскара Уайльда , то вторая поставлена по современному одноименному роману Марка Хэддона . «Загадочное ночное убийство собаки» рассказывает о 15-летнем подростке Кристофере, решающем расследовать странное убийство соседской собаки, которую неизвестный проткнул вилами. Но расследование приводит мальчика к новым загадкам и тайнам, которые касаются его собственной семьи. Фото: vpobede.ru Еще одной постановкой, которую можно будет увидеть в «Победе» в этом месяце, станет спектакль «Призраки» театра «Алмейда» (17 июня), главную роль в нем исполнила известная британская актриса Лесли Мэнвилл . По сюжету ее героиня потеряла мужа, для всех он был идеалом для подражания, но только не для собственной супруги. Она запомнила любимого, как пьяницу и развратника. Однажды она решает раскрыть все карты сыну, но оказывается, что ему тоже когда-то пришлось узнать истинную сущность своего родителя. Фото: vpobede.ru Культурная программа в «Победе» продолжится показами фильмов об истории искусства. Так, 5, 7 и 9 июня новосибирцы смогут окунуться в творчество великого гения Леонардо да Винчи . Благодаря документальному фильму «Леонардо HD» зрители почувствуют себя членами экскурсии по выставке «Леонардо да Винчи: художник миланского двора», которая прошла в The National Gallery в Лондоне. Им покажут более сорока полотен знаменитого художника, а сотрудники галереи раскроют тайны, которые спрятаны в загадочных картинах живописца. 12, 14 и 16 июня горожане смогут поближе познакомиться с творчеством еще одного живописца эпохи Возрождения, посмотрев документальную ленту «Микеланджело: Любовь и смерть». В ней создатели не только анализируют великие произведения мастера, такие как Сикстинская капелла, статуя Давида и «Манчестерская Мадонна», но и пытаются раскрыть личность автора, показать его страстную и пылкую натуру.

Музыка

С 1 по 19 июня в Новосибирской филармонии пройдет детский музыкальный фестиваль «Когда не надо в школу». В рамках программы сотрудники филармонии приглашают вместе отметить «День защиты детей» и «Пушкинский день России». 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, школьники смогут посетить концерт, на котором исполнят музыку на стихи классика. Также в этот день будут звучать романсы, хоровые произведения и отрывки из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Фото: filnsk.ru В программе фестиваля значатся концерты с любимыми с детства композициями из мультфильмов и кино, сказочные спектакли. Перед каждым мероприятием в фойе филармонии проходят тематические игры. Также каждый маленький гость, в рамках фестиваля, узнает, кто работает в филармонии, например, солисты и хоровая капелла, театральный и джазовый коллектив, русский оркестр и ансамбль старинной музыки.

18 июня в филармонии стартует традиционный фестиваль на открытом воздухе «На ступенях». В этот раз он приурочен ко Дню города. Всю неделю на ступенях Дома Ленина будут проходить выступления коллективов филармонии, посмотреть которые может любой желающий. Фото: filnsk.ru Выставки

В Новосибирском государственном художественном музее 14 июня откроют сразу две выставки: «2017. Pirelli calendar by peter lindbergh and more…» и «Детская мода. 100 лет назад».

Первая экспозиция посвящена легендарному Календарю Pirelli и фотографу Питеру Линдбергу , который трижды сотрудничал с Календарем. Снимал для него в 1996 году и в 2002 году. А в 2014 году Линдберг вместе с Патриком Демаршелье работал над специальным изданием, посвященным полувековому юбилею Календаря. Фотограф прославился своими съемками для таких модных домов, как Vogue, The New Yorker, Rolling Stone, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire, Interview и W. Его работы находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых: Лондонский Музей Виктории и Альберта и Парижский Центр Жоржа Помпиду. Фото: dsgn.news