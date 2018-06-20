ОНФ позвонил. Мэр Сарапула решил отменить закупку Toyota за 1,75 миллиона

В Удмуртии активистам Народноо фронта удалось добиться отмены закупки мэрией автомобиля Toyota стоимостью 1,75 миллиона. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, специалисты антимонопольного ведрмства изучили документы и пришли к выводу, что доводы общественников справедливыю Дело в том, что характеристики машины, указанные в аукционной документации, говорят о том, что закупается конкретная модель и марка — Toyota Camry 2.5 AT в комплектации Exclusive.

Главе Сарапула от ОНФ постапил звонок, но доводы активистов чиновника не убедили.