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ОНФ создаст народный реестр аварийный школ в Оренбургской области
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ОНФ создаст народный реестр аварийный школ в Оренбургской области 

ProOren 18 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общероссийский народный фронт создаст «Народный реестр аварийный школ», нуждающихся в капитальном ремонте и перестройке. Об этом заявила сопредседатель регионального штаба Татьяна Машковская во время круглого стола по обеспечению безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях.
«Этот реестр будет сформирован на основе поступающих обращений граждан и результатов рейдов представителей Народного фронта», — рассказала она.
Кроме того, общественники представили результаты проверки активистами фронта ряда школ на территории Оренбургской области. Всего они проверили 17 организаций в пяти муниципалитетах области. В ходе рейдов активисты обращали внимание на состояние конструкций зданий, санузлов, пищеблоков и пришкольной территории. Отмечается, что на всех проверенных объектах выявленные замечания.
Как отмечается в сообщении регионального штаба, в Оренбурге в школе №67 зафиксированы трещины по всему зданию, большой износ напольного покрытия в коридорах и спортзале, а также протечки кровли в актовом зале. Кроме того, замечания выявлены в школах №23, где обнаружены разрушения бетона на парапетных плитах, и №69 — там требуется провести ремонт в душевой комнате.
Наибольшее количество замечаний выявлено в сельских школах, таких как разрушение кирпичной кладки, старые оконные конструкции, протекание кровли. а также трещины на зданиях. В школе №2 Шарлыка из-за разрушения кирпичной кладки имеется риск обрушения перемычки в спортзале. Эксперты фронта также проверили образовательные организации, где за последние несколько лет проводился ремонт. В некоторых из них зафиксированы дефекты, появившиеся в результате эксплуатации.
«Например, в шарлыкской школе №1 имеется разрушение цоколя и отмостки, в спортзале обнаружена черная плесень из-за отсутствия вентиляции. Это говорит о том, что образовательные учреждения ведут недостаточную претензионную работу с подрядчиками по устранению дефектов в рамках гарантийных обязательств», — сказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в регионе Дмитрий Болдырев.
По словам представителей муниципалитетов, местные власти стараются поддерживать школы в работоспособном состоянии, исходя из возможностей бюджета. Они отметили, что для проведения капитального ремонта надеются на поддержку регионального и федерального бюджетов.
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