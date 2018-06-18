Прикамские активисты ОНФ подвели итоги пятилетки

В числе достижений активистов пермского краевого ОНФ отмечается результативная работа по организации доступной среды в пермских школах. В 2015 был проведен мониторинг учебных заведений, который выявил нарушения требований доступности образования для детей с ограниченными возможностями. Общественники настояли на выделении дополнительных средств специализированной школе № 154 на установку пандуса, указателей, разноуровневых поручней, расширение дверных проемов. После вмешательства Народного фронта школе № 114 был приобретен специальный автобус для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья.

Эксперты прикамского ОНФ помогли преподавателям образовательных учреждений разрешить ситуацию с переходом на так называемые «эффективные контракты». «Фронтовики» помогли предотвратить выселение граждан из нескольких общежитий, доказав, решения о выселении принимались исходя из ошибочного толкования Жилищного кодекса.

«Без участия Народного фронта многие вопросы застряли бы в коридорах власти. Зачастую долгие согласования затягивают решение проблем. Площадка ОНФ позволяет оперативно решать эти проблемы», — отметила член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Елена Лебедева

Фото: onf.ru