В Воронеже представят шесть картин Пиросмани

ВОРОНЕЖ, 8 июня. / ТАСС /. Международный Платоновский фестиваль искусств впервые представит в Воронеже выставку «Наив…но» из 42 картин Московского музея современного искусства, в том числе шесть работ одного из самых ярких представителей наивного искусства Нико Пиросмани. Выставка также включит картины Натальи Гончаровой , Давила Бурлюка, Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича , сообщила ТАСС пресс-секретарь Платоновфеста Анна Сухова.

"На выставке «Наив…но» будут представлены 42 работы: две скульптуры, три графические работы, остальное — живопись. Выставка разбита на две части: в первой под названием «Наивный» можно будет увидеть, среди других работ, и шесть картин Нико Пиросмани, одного из самых ярких представителей наивного искусства, чье творчество вдохновляло многих авангардистов. Это работы «Компания заходите», «Пир», «Женщина с пасхальными яйцами», «Медведица с медвежатами», «Лань», «Портрет Самадашвили», — сказала Сухова.

По ее словам, вторая часть выставки названа «Профессионалы» — в нее включили картины Натальи Гончаровой «Сбор абрикосов», Давида Бурлюка «Женщина с четырьмя глазами и цыпленком», Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с иконой», Казимира Малевича «Крестьянка. Мотив 1913 года» и другие.

"Это оригиналы из коллекции Московского музея современного искусства, с 8 июня по 1 июля их бесплатно можно увидеть в рамках Платоновского фестиваля искусств в выставочном зале Союза художников в Воронеже на улице Кирова", — добавила она.

О Платоновском фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств основан в Воронеже в 2011 году, в этом году проходит с 6 по 17 июня, в его программе около 100 мероприятий по направлениям «Театр», «Музыка», «Выставки», «Литература» с участием представителей 13 стран, в том числе Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Норвегии, США, Франции, Швейцарии.