Студенты и преподаватели ГИТИСа организуют выставку сценических костюмов

В галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» студенты Российского института театрального искусства ГИТИС покажут свои дипломные работы — сценические костюмы. Экспозиция пройдет с 16 июня по 6 июля.

— Выпускники одного из лучших российских театральных университетов представят на всеобщее обозрение сделанные своими руками сценические костюмы для кинофильмов и театральных постановок. Посетители увидят одежду в разных стилях, характерных для нескольких эпох и жанров, — поделилась руководитель галереи Екатерина Савина.

Она добавила, что 16 июня студенты будут защищать свои работы, поэтому посторонние посетители смогут попасть на экспозицию только на следующий день.

Всех желающих ждут с 11:00 до 20:00 по адресу: улица Таганская, дом 31/22. Вход платный.