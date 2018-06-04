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Студенты и преподаватели ГИТИСа организуют выставку сценических костюмов
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Студенты и преподаватели ГИТИСа организуют выставку сценических костюмов 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В галерее «ЗДЕСЬ на Таганке» студенты Российского института театрального искусства ГИТИС покажут свои дипломные работы — сценические костюмы. Экспозиция пройдет с 16 июня по 6 июля.
— Выпускники одного из лучших российских театральных университетов представят на всеобщее обозрение сделанные своими руками сценические костюмы для кинофильмов и театральных постановок. Посетители увидят одежду в разных стилях, характерных для нескольких эпох и жанров, — поделилась руководитель галереи Екатерина Савина.
Она добавила, что 16 июня студенты будут защищать свои работы, поэтому посторонние посетители смогут попасть на экспозицию только на следующий день.
Всех желающих ждут с 11:00 до 20:00 по адресу: улица Таганская, дом 31/22. Вход платный.
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