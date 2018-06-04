Главархив Москвы покажет редкие подлинные документы на выставке «Прасковья Жемчугова. Жизнь, ставшая легендой»

Экспозиция приурочена к 250-летию со дня рождения актрисы крепостного театра Шереметевых — Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, ставшей графиней Шереметевой.

Документальные источники, наряду с художественными портретами и предметами декоративно-прикладного искусства, экспонируемыми на выставке, воссоздают жизненный путь талантливой актрисы. Своей сценической игрой и красивым лирико-драматическим сопрано она завоевала любовь и признание не только зрителей, но и императрицы Екатерины II, став одной из самых известных крепостных актрис в России.

На выставке впервые будут представлены уникальные материалы из Архивного фонда столицы — оригиналы метрической и обыскной книг с записями о бракосочетании Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой с графом Николаем Шереметевым.

Выставка продлится до 9 сентября 2018 года.