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Главархив Москвы покажет редкие подлинные документы на выставке «Прасковья Жемчугова. Жизнь, ставшая легендой»
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Главархив Москвы покажет редкие подлинные документы на выставке «Прасковья Жемчугова. Жизнь, ставшая легендой» 

Главное архивное управление города Москвы 1 час назад
Экспозиция приурочена к 250-летию со дня рождения актрисы крепостного театра Шереметевых — Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, ставшей графиней Шереметевой.
Документальные источники, наряду с художественными портретами и предметами декоративно-прикладного искусства, экспонируемыми на выставке, воссоздают жизненный путь талантливой актрисы. Своей сценической игрой и красивым лирико-драматическим сопрано она завоевала любовь и признание не только зрителей, но и императрицы Екатерины II, став одной из самых известных крепостных актрис в России.
На выставке впервые будут представлены уникальные материалы из Архивного фонда столицы — оригиналы метрической и обыскной книг с записями о бракосочетании Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой с графом Николаем Шереметевым.
Выставка продлится до 9 сентября 2018 года.
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