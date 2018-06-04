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Фестиваль «Арт-Овраг» откроется в Выксе 9 июня
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Фестиваль «Арт-Овраг» откроется в Выксе 9 июня 

Newsroom24 53 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили организаторы.
Темой этого года станет «Полезное искусство». В фестивале будут участвовать не только художники и архитекторы, но также шахматисты и любители автотюнинга. Критерием выбора проектов для кураторов стали развитие связей внутри городского сообщества, польза конкретного действия или художественного объекта и работа с локальным контекстом.
В программу фестиваля также включены открытие остановочных павильонов «Арт-Овраг» и театральный перформанс «Страсти по мартену», в рамках которого творческая команда проекта «Страсти по Мартену» осмыслит тему перелома эпох, используя современный танец, звуки заводской среды, преобразованные в музыку, и рассказы бывших работников завода.
Кроме того, пройдет открытие инсталляции один из самых перспективных художников по  версии Forbes Тимофея Ради Лесопарк «Посадка».
Фестиваль продлится три дня.
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