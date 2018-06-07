Гости нижегородского фестиваля «Арт-Овраг» соберутся за огромным столом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости . Огромный стол, за которым смогут собираться сотни гостей, установят на Музейной площади города Выксы в Нижегородской области на время фестиваля «Арт-Овраг», сообщила РИА Новости организатор фестиваля, председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.

Фестиваль «Арт-Овраг» будет проходить с 9 по 11 июня в городе Выкса уже в восьмой раз. Его главной темой станет «Полезное искусство».

"Стол длиной 100 метров, который соорудят на музейной площади Выксы, станет одной из главных достопримечательностей фестиваля. Это проект французской художницы, архитектора и сценографа Лоренс Фальзон и куратора Бертрана Госселина. За огромным столом в течение трех дней будут собираться сотни гостей «Арт-Оврага», чтобы познакомиться, узнать об интересах и традициях друг друга или принять участие в масштабном шахматном турнире", — рассказала Седых.

По ее словам, в этом году фестиваль будет проходит более чем на 10 площадках города. Удивлять гостей «Арт-Оврага» будут известные художники, которых фестиваль привлекает возможностью свободного выражения своих идей и мыслей.

"В этом году у нас появилась «Параллельная программа» — мы предложили жителям Выксы придумать свой творческий проект. Нам было приятно, что подано много заявок, часть проектов уже реализована. И это очень важно, потому что «Арт-Овраг» — это фестиваль, в котором горожане задействованы не просто как зрители, но и как его участники. Фестиваль стал примером культурного проекта, который развивает целый город, меняет его и жителей в нем", — подчеркнула организатор фестиваля.

Она добавила, что программа «Арт-Оврага» очень насыщенная и рассчитана на людей самого разного возраста и разных интересов. В частности, много внимания будет уделяться не только арт-объектам, лекциям об искусстве, театральным мастер-классам, но и молодежному спорту, включая паркур, BMX и воркаут.

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