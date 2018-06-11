«Полезное искусство» в Выксе: спектакль среди машин, площадки по эскизам детей, остановки с USB и… «все это не сон»

Как превратить небольшой город в модную арт-площадку, где современное искусство сочетается с инновациями? Об этом знают жители Выксы, а также местные и приезжие художники. Своими секретами они с удовольствием делятся на ежегодном фестивале «Арт-Овраг». Фестиваль проходит восьмой год подряд, и на этот раз под провокационным девизом «Полезное искусство». Однако уже после первого дня этого масштабного события становится ясно, что искусство и польза не просто не противоречат друг другу, а прекрасно сочетаются, создавая уникальные объекты.

Когда жители — сами творцы эстетики и удобства в своем городе

Новая гордость Выксы — детская площадка на улице Пирогова. Проект уникален тем, что объединяет идеи самих жителей города и творческое мастерство профессиональных художников. Пока он реализован на 50%, но уже можно оценить красоту и функциональность места для отдыха. Основной акцент сделан на особом детском восприятии: художники старались отразить взгляд детей на обыденные вещи и на мир в целом.

Для создания детской площадки были объединены силы архитектурного бюро «Дружба», а также архитекторов и художников детского клуба «Кони на балконе».

«Отталкивался я прежде всего от тех эскизов, которые нарисовали дети, мы пытались создать объект, который не воспринимался бы людьми безжизненно, а который был бы знаком людям, прежде всего, автору, — прокомментировал проект художник Роман Ермаков . — Эта площадка — апофеоз взаимоуслышания и взаимодоверия».

«Особенности детского восприятия мало учитываются при проектировании детских площадок. Нам важно было донести профессионалам, жителям и всем-всем-всем информацию о том, какой разнообразной может быть среда для детей, как город может быть устроен для них. Поэтому мы, проектируя площадки, демонстрируем принципы восприятия детей», — отметила архитектор, специалист в области общественных пространств и пространств для детей Белла Филатова.

Название детской площадке также придумают сами жители Выксы, поскольку даже здесь должны быть отражены принципы, по которым проектировался и строился объект: вовлеченность жителей города, активное участие детей, особое детское восприятие.

Остановка как образец технологичного искусства

Жители Выксы теперь могут с пользой проводить время в ожидании автобуса, ведь в рамках фестиваля «Арт-Овраг» у них появилось две остановки, являющиеся яркими образцами наступившего будущего. В первую очередь, необходимо отметить дизайн: остановки сделаны из металлических заводских труб, а если смотреть на них при определенном ракурсе, то одна превращается в слово «ART», а другая, как это подсказывает сама логика, в слово «OVRAG».

Однако не стоит забывать, что тема фестиваля — «Полезное искусство», поэтому необычный дизайн — это далеко не единственное, что привлекает в остановках. Конструкции имеют порт USB, поэтому в дороге никто не останется без связи из-за разряженного телефона.

Кроме того, на этих остановках телефон перестает быть единственным средством связи. Сами остановки — это тоже способ пообщаться с людьми, ожидающими транспорта через дорогу. В конструкции встроены системы связи, которые соединяют остановки, расположенные на противоположных сторонах.

Эстетика везде и во всем: на воде и на суше

На открытии фестиваля жителям и гостям Выксы продемонстрировали два плота, которые будут завлекать туристов экскурсии. Плоты, как и остановки, не стали исключением: это не просто транспорт для развлечения и передвижения по воде, это также арт-объекты. Необычный дизайн сочетается с надежной конструкцией.

Торжественное открытие фестиваля проходило на набережной Верхневыксунского пруда. В нем принял участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин . Глава региона отметил, что сейчас все внимание направлено на чемпионат мира по футболу, который вот-вот окунет весь мир в атмосферу спортивного состязания. Тем не менее, по словам Никитина, такие события, как «Арт-овраг», оставляют еще больше наследия, поскольку помимо материальной среды, они трансформирует население и вовлекает жителей в процесс.

Мелодия стали. «Для людей и про людей»

Могли бы вы когда-нибудь представить, что производство стали можно передать с помощью пластики и вокала? Скорее всего, нет, ведь работа на заводе ассоциируется с тяжелым и опасным трудом. Однако режиссеру Анне Абалихиной удалось создать нечто уникальное, соединить то, что в принципе соединить невозможно: танец, вокал и … производство стали. Результатом такого необычного эксперимента стал спектакль «Страсти по Мартену».

Уникальность постановки заключается не только в том, что она проходит на самом заводе. Главная тема спектакля — остановка последней в Европе мартеновской печи 23 марта. Это символ новых технологий, символ перехода в новую эпоху. Граница времен должна была отразиться в искусстве и стать творчески осмысленной.

Кроме того, особенность спектакля в том, что впервые на фестивале «Арт-Овраг» происходит событие такого масштаба. Это первый театральный проект, который создан и показывается в Выксе. В первый раз не были задействованы привезенные из других городов постановки.

«Мне кажется, что это очень важно со всех сторон: и с точки зрения художественной ценности, и с точки зрения социальной ценности этого проекта», — рассказал о спектакле Юрий Муравицкий , куратор театрального направления фестиваля «Арт-Овраг». «Этот проект не просто сделан в мартеновском цеху, а он посвящен мартеновскому цеху, посвящен заводу, посвящен людям, которые здесь работали», — добавил драматург.

Спектакль поражает зрителей своим масштабом: люди становятся частью пространства спектакля и даже частью самого действия. В определенный момент зритель находится непосредственно среди актеров. Кроме этого, целая часть спектакля посвящена работе машин на заводе, а описание звучит как «Балет кранов». Проект — еще одно доказательство тесного взаимодействия эстетики и технологий.

Финальная часть спектакля несет в себе важную мысль перерождения. Конец прошлой эпохи всегда означает начало новой.

И «все это не сон»

Символичным завершением первого дня фестиваля «Арт-Овраг 2018» стало открытие инсталляции Тимофея Ради. Новая работа художника «Все это не сон» своим содержанием словно намекает на то, что увиденное в течение дня — это действительно наша реальность, а не сон о прекрасном будущем, в котором эстетика и технологии будут создавать удивительные тандемы. Огромные неоновые буквы, светящиеся в темном лесу, — не просто сочетание технологий и эстетики, но и технологий и природы.

За эффектное открытие инсталляции отвечали актеры SPAM-theatre. Перформеры сыпали перья из подушки (зачем нужна подушка, если это не сон?), декламировали стихотворения и поражали зрителей необычными танцами. Примечательно, что актриса тетра SPAM читала стихи с высоты самой надписи и концу представления спустилась на землю. Быть может, это символ пробуждения?

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