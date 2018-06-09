В Нижегородской области открылся фестиваль городской культуры «Арт-Овраг»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости . Фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» откроется в субботу в городе Выкса Нижегородской области уже в восьмой раз, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В этом году фестиваль займет больше десяти площадок, на которых мастера создадут произведения искусства, вдохновляясь богатой историей выксунской металлургической промышленности, наследием Шухова и личными историями горожан, уточнятся в сообщении.

"Одним из самых ярких моментов фестиваля «Арт-Овраг», который будет проходить с 9 по 11 июня, станет премьера театрального перформанса «Страсти по Мартену» в постановке лауреата «Золотой маски» режиссера и хореографа Анны Абалихиной. Спектакль, посвященный закрытию одного из последних в России мартеновских цехов, будет показан в «живых» декорациях — том самом мартеновском цехе Выксунского металлургического завода ", — отмечает пресс-служба.

Темой фестиваля в этом году станет «Полезное искусство», дополняется в сообщении. Фестиваль «Арт Овраг» — единственный в России пример культурного проекта, развивающего целый город. Благодаря ему в Выксе появились более 85 арт-объектов, своя художественная резиденция, арт-дворы, создаваемые совместно с жителями, а городской музей начал наполняться коллекцией предметов современного искусства.