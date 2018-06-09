Ещё
В Нижегородской области открылся фестиваль городской культуры «Арт-Овраг»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Нижегородской области открылся фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: АртГид
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» откроется в субботу в городе Выкса Нижегородской области уже в восьмой раз, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
В этом году фестиваль займет больше десяти площадок, на которых мастера создадут произведения искусства, вдохновляясь богатой историей выксунской металлургической промышленности, наследием Шухова и личными историями горожан, уточнятся в сообщении.
"Одним из самых ярких моментов фестиваля «Арт-Овраг», который будет проходить с 9 по 11 июня, станет премьера театрального перформанса «Страсти по Мартену» в постановке лауреата «Золотой маски» режиссера и хореографа Анны Абалихиной. Спектакль, посвященный закрытию одного из последних в России мартеновских цехов, будет показан в «живых» декорациях — том самом мартеновском цехе Выксунского металлургического завода", — отмечает пресс-служба.
Темой фестиваля в этом году станет «Полезное искусство», дополняется в сообщении. Фестиваль «Арт Овраг» — единственный в России пример культурного проекта, развивающего целый город. Благодаря ему в Выксе появились более 85 арт-объектов, своя художественная резиденция, арт-дворы, создаваемые совместно с жителями, а городской музей начал наполняться коллекцией предметов современного искусства.
РИА Новости: последние новости
В Варшаве открыли первый в мире музей польской водки В Петербурге собирают исторические материалы для музея блокады Ленинграда Обвиняемому в порче картины Репина в Третьяковке грозит до шести лет тюрьмы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы1
Бузова на коне потеряла платье37
Злодеи оказались правы в этих фильмах2
Чумовые героини «Модного приговора»1
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть77
Видео
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
10:39
Злодеи оказались правы в этих фильмах
Кино
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
09:29
Голливудские актёры, работавшие за еду
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение