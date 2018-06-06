Герои сказок Пушкина оживут в Большом Болдино

10-11 июня В Большом Болдино пройдет Первый фестиваль сказок А. С. Пушкина.

Фестиваль призван донести бесценное литературное наследие великого гения до молодого поколения россиян и их сверстников из ближнего и дальнего зарубежья. К празднику был специально поставлен спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

В конкурсной программе фестивале примут участие детские театральные коллективы образовательных учреждений, учреждений культуры и дополнительного образования.

Всех гостей, участников и друзей Фестиваля ожидает много интересных сюрпризов: открытые просмотры спектаклей, созданных по сказкам поэта, увлекательные экскурсии, интерактивные программы, квест-игры, мастер-классы и многое другое.

В картинной галереи Большого Болдина каждый желающий сможет познакомиться с работами юных мастеров кисти Нижнего Новгорода, Мурманска и выставками их работ под названием «Пушкиниана молодых», а также «Мурманская Пушкиниана». Кульминацией фестивальной программы станет костюмированный парад-шествие героев сказок А. С. Пушкина. Ценителей аристократических увлечений ждет бал Пушкинской эпохи.

«Сказки Пушкина вдохновляют талантливых художников и режиссеров на создание интересных творческих работ. По мотивам сказок поставлены многочисленные спектакли, сняты мультипликационные и художественные фильмы, мастера декоративно-прикладного творчества находят в них вдохновение для своих работ. Благодаря этому на территории музея-усадьбы появился удивительный «Музей сказок». Здесь расположились экспозиции сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане» и, конечно, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Почти все они созданы в Болдине», — сообщают организаторы.

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