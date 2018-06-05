Платоновский фестиваль-2018: самые интересные события 8-го международного форума искусств по версии Ревизор.ру

Главные направления фестиваля — «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература», и в каждом из них — свои подразделы и форматы мероприятий, разнообразие которых только увеличивается год от года. Появляются новые площадки — на дамбе Чернавского моста состоится еще один музыкальный опен-эйр фестиваля, помимо уже любимыми зрителем концертов в Белом колодце и Рамони; а вместо Арт-центра «Коммуна» локацией для кинопоказов и встреч с писателями и поэтами в этом году станет здание с богатой историей — Дом губернатора.

На какие события VIII Платоновского фестиваля искусств стоит поехать в Воронеж и почему — читайте в нашем обзоре.

6, 7, 8 июня 19:00 «100% Воронеж»

Совместный проект Rimini Protokoll (Германия-Швейцария)

и Платоновского фестиваля искусств

Театр оперы и балета

16+

Восьмой Платоновфест откроется премьерой уникального спектакля «100% Воронеж». Это копродукция фестиваля с известной европейской театральной компанией Rimini Protokoll, флагманами нового документального театра.

Впервые проект «100% City» был осуществлен в Берлине в 2008 году и сразу привлек к себе внимание мировой театральной общественности. Вслед за столицей Германии «остопроцентились» Лондон, Вена, Париж, Амстердам, Токио, Филадельфия, Монреаль, Мельбурн. Воронеж станет первым российским городом в этом ряду.

Сто жителей, каждый из которых представляет 1% населения города, — в честном портрете Воронежа. «Идеальный способ показать реальных людей, которые стоят за статистическими цифрами и фактами, и изучить общество во всем его разнообразии», — говорит Хельгард Хауг, одна из основателей и режиссер Rimini Protokoll.

6 июня — 29 июля

“Фернан Леже. Поэтика современности”

Живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

Областной художественный музей имени И. Н. Крамского

6+

Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

Впервые на Платоновфесте — масштабная выставка выдающегося зарубежного художника. Это француз Фернан Леже, который наряду с Пикассо и Браком стоял у истоков кубизма.

“Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В пятнадцатом году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтовые рисунки Леже проникнуты ужасом. В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил. Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью-йоркская шпана. Ему казалось, что линия важнее цвета. Что искусство, от Шекспира до Эдит Пиаф, живет контрастами. Его любимые слова: «Ренуар изображал то, что видел. Я изображаю то, что понял…» ( Сергей Довлатов , рассказ «Куртка Фернана Леже»).

Талант Леже был многогранен — он одинаково ярко проявил себя в живописи и графике, его интересовали скульптура, керамика, витраж и шпалера. Эти разные грани дарования художника покажет на выставке в Воронеже Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В экспозицию войдут более 50 работ Леже из собрания музея, в том числе живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства, долгое время хранившиеся в запасниках.

6 июня 19:00 7 июня 14:00, 19:00 “La Verità”

Compagnia Finzi Pasca (Швейцария)

Воронежский концертный зал 6+

Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

Автор этого спектакля — Даниэле Финци Паска — всемирно известный режиссер, актер, хореограф, драматург и художник по свету. Мастер поэтической пантомимы и «театра ласки», которому подвластно все — от камерных нежных моноспектаклей до масштабных Олимпийских церемоний и фантастических постановок, в которых сплетаются современный цирк, танец, опера, драма, кино и живопись.

История создания шоу «La Verità» началась с находки в 2009 году декоративного задника, созданного Сальвадором Дали для постановки балетной версии оперы Вагнера «Тристан и Изольда» в Метрополитен-Опера. Руководство театра предложило творческое сотрудничество Даниэле Финци Паска. Премьера состоялась в 2013 году в Монреале, и первые три года спектакль демонстрировался с подлинным занавесом Дали. В Воронеже (как и везде последние 2 года) вместо оригинала в спектакле будет использоваться сертифицированная копия. Столица Черноземья будет вторым после Санкт-Петербурга городом, принимающим «La Verità»: в начале этого года на Основной сцене БДТ состоялась российская премьера шоу. Общее же количество городов планеты, в которых была представлена постановка, перевалило за полсотни, и в каждом после показа вырастал букет восторженных отзывов прессы и зрителей.

“La Verità” — это не просто спектакль, не просто цирк или театр, это все вместе, завораживающая акробатическая вселенная, где говорят о самом важном” (Газета Eco di Bergamo, Италия).

7 июня 15:30 Ванни Бьянкони (Швейцария)

Поэтический вечер «Тот, кто есть ты»

При поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция»

Арт-центр Дом губернатора

16+

Фото: europejskipoetawolnosci.pl Впервые на Платоновском фестивале состоится встреча с зарубежным поэтом. Ванни Бьянкони, известный швейцарский поэт, переводчик, лауреат Шиллеровской премии, основатель журнала поэтического перевода Specimen и международного фестиваля литературы и перевода «Babel», посетит Воронеж в рамках своего российского тура. Встречи Бьянкони с читателями Санкт-Петербурга и Москвы уже состоялись, финальным аккордом гастролей станет участие поэта в Платоновском фестивале искусств.

Поэзия Бьянкони — актуальна и злободневна. Одни циклы стихов описывают внутреннее состояние эмигранта, ищущего силы пустить корни и найти в мире твердые опоры, другие посвящены конкретным войнам и терактам.

Воронежцам предоставится уникальная возможность услышать, как поэт читает свои стихи на родном итальянском языке. Каждое стихотворение будет сопровождать его русскоязычный вариант в исполнении поэта и переводчика Петра Епифанова, известного первым в России переводом «Сказки сказок» Джамбаттисты Базиле.

8 июня — 1 июля

“Наив…но: Пиросмани и компания!”

Живопись, графика, скульптура из коллекции Московского музея современного искусства (ММОМА)

Выставочный зал на Кирова, 8 6+

Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

Как пересекаются самодеятельное творчество и профессиональное? Визуальный ответ на этот вопрос предложит зрителям Платоновфеста Московский музей современного искусства в своем проекте «НАИВ…НО».

Арт-центр Дом губернатора

16+

Павел Пепперштейн. Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

Платоновский фестиваль представляет собственное издание романа Андрея Платонова «Счастливая Москва», выпущенное в 2018 году и проиллюстрированное художником Павлом Пепперштейном. Это вторая издательская работа команды организаторов — в 2013 году фестиваль выпустил книгу-альбом «Андрей Платонов. Личное дело» с фотографиями, письмами и документами писателя, некоторые из которых публиковались впервые.

Павел Пепперштейн — культовая фигура на современной отечественной арт-сцене. Его художественные работы находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской Галереи, Центра Жоржа Помпиду, в крупных частных коллекциях, выставляются на крупных международных выставках, а книги попадают в списки литературных премий. В 1987 году совместно с Ю. Лейдерманом и С. Ануфриевым Пепперштейн основал художественную группу «Инспекция „Медицинская герменевтика“», возникновение которой стало новой фазой развития традиции московского концептуализма.

10-12 июня

Читки современной драматургии

Камерный театр

16+

Е. Гремина, А. Волошина, И. Васьковская, Я. Пулинович. Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

В рамках образовательного блока «Театр+» Платоновфест представляет читки современной драматургии. Куратор проекта — Кристина Матвиенко — театральный критик, куратор «Школы современного зрителя и слушателя» Электротеатра Станиславский и программы Russian Case-2018 фестиваля «Золотая Маска».

10 июня актриса театра и кино Ольга Лапшина прочитает пьесу недавно ушедшей Елены Греминой — известного российского драматурга, сценариста и режиссера, директора и со-основателя Театра.doc. «150 причин не защищать Родину» — это история про падение Константинополя, рассказанная со многих точек зрения — участников, завоевателей, жертв и палачей.

В этот же день драматург Ася Волошина представит свою новую пьесу «Дания тюрьма».

11 июня ученица Николая Коляды Ирина Васьковская прочитает свою пьесу «Март», удостоенную Гран-при и приза зрительских симпатий конкурсов «Новая пьеса» в рамках Национальной театральной премии «Золотая Маска».

Завершит блок читок Ярослава Пулинович — один из самых репертуарных драматургов современной России, «драматург витальной силы», по словам Павла Руднева . Ее пьесы широко представлены в афишах российских театров, спектакли по ним также идут в Англии, США, Польше, Эстонии, Украине. 12 июня Пулинович прочитает зрителям свою пьесу «Бесконечный апрель».

Все читки пройдут на малой сцене Камерного театра. Вход свободный, по предварительной регистрации.

10 июня 18:00 Опен-эйр «Музыка мира в Белом колодце»

Morgane Ji (Реюньон / Франция) — этно-рок Saint Sister (Ирландия) — электро-фолк

Lola Marsh (Израиль) — инди-поп Меловой карьер Белый колодец

16+

Фото: Роман Малчевский

Однодневный фестиваль World Music на пляже у озера в меловом карьере проходит в рамках Платоновского фестиваля с 2015 года. В этом году в лайнапе опен-эйра три коллектива, среди которых два российских дебюта — Морган Джи с острова Реюньон и дуэт Saint Sister из Ирландии.

Подробнее об исполнителях читайте в нашем материале.

11 июня 18:00 Kronos Quartet (США)

Воронежский концертный зал 6+ Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

Одно из самых ярких событий музыкальной программы VIII Платоновского фестиваля (если не сказать сенсационных) — это концерт легендарного Кронос-квартета.

“Если бы существовала Нобелевская премия по музыке, она должна была быть присуждена Кронос Квартету”, пишет The New York Times

За более чем 40 лет своего существования Kronos Quartet стал одним из самых известных и влиятельных коллективов нашего времени, который провел тысячи концертов по всему миру, выпустил более 60 записей поразительного размаха и изобретательности, сотрудничал с ведущими композиторами и исполнителями мира, ввел в репертуар более 900 произведений и аранжировок для струнного квартета, получил более 40 наград. Сегодня в составе квартета — Дэвид Харрингтон (скрипка), Джон Шерба (скрипка), Хэнк Датт (альт) и Санни Янг (виолончель).

12 июня 14:00 Парад-дуэль «Пушкинские игры»

проспект Революции

0+

Фото: Ольга Табацкая

В этом году традиционный парад уличных театров Платоновфеста будет посвящен произведениям Александра Пушкина, его биографии и мифам, связанным с личностью поэта. Пушкин и его герои перенесутся в XXI век и выйдут на улицы современного города. Зрители увидят персонажей в том виде, в котором они могли бы жить сейчас — в эпоху Интернета, клипового сознания и масс-культуры. 15 групп будут воплощать сюжеты Пушкина, а общее число объектов и персонажей достигнет 120, обещают организаторы. В основе композиции парада — метафизическая дуэль между Пушкиным-Творцом и Пушкиным-Человеком. Зрители и сам Воронеж станут секундантами — свидетелями непрекращающейся дуэли между Художником и Личностью.

Концепцию парада, эскизы объектов и костюмов создает арт-группировка КТОМЫ под руководством главного художника Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ и обладателя «Золотой Маски»-2016 Анастасии Нефедовой.

13 июня 21:00 Tall Heights (США)

Дамба Чернавского моста

12+

Фото: Дирекция Платоновского фестиваля

В Фестивальную ночь, когда все выставки фестиваля будут работать до часу ночи, на дамбе Чернавского моста впервые в России выступит электро-фолк дуэт из Бостона Tall Heights. Группа была основана в 2010 году двумя друзьями детства — Тимом Харрингтоном (акустическая гитара, вокал) и Полом Райтом (виолончель, вокал). На сегодня в багаже дуэта пять альбомов, из них три лонгплея. Последний, «Neptune», вышел в 2016 году на лейбле «Sony Music Masterworks» и собрал миллионы прослушиваний на Spotify. Журнал «SPIN» включил группу в список «Пяти новых артистов, которых стоит услышать». Мелодичный атмосферный инди-фолк в духе Bon Iver в летний вечер на берегу «воронежского моря» станет прекрасным завершением очередного насыщенного фестивального дня.

15, 16 июня 20:00 “Старик и море”

Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова

в сотрудничестве с Театром им. Евг. Вахтангова, Москва

Воронежский концертный зал 12+

Лучший спектакль прошлого года по версии Ассоциации театральных критиков.

“Старик и море” — первый после долгого перерыва российский спектакль легендарного режиссера Анатолия Васильева, который он поставил к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова . Единственного персонажа в спектакле исполняет народная артистка России Алла Демидова — выдающаяся театральная и киноактриса, проработавшая в Театре на Таганке более 30 лет и игравшая ведущие роли в спектаклях Любимова.

“В руках Васильева сюжет Хемингуэя стал рассказом о судьбе Любимова, о судьбе Демидовой, о собственной его, Васильева, судьбе. О судьбе всякого, кто ловит рыбу и тянет леску, когда руки изранены, а акулы норовят сожрать все, что тебе так дорого. Васильев посвящает этот реквием всем великим театральным исканиям”. (Алла Шендерова, «Коммерсантъ»)

После первого показа спектакля в Воронеже состоится церемония вручения Платоновской премии. В этом году ее присудили режиссеру Анатолию Васильеву и актрисе Алле Демидовой «за бесстрашие и достоинство в искусстве».

16, 17 июня 18:00 “Автобиография”

Company Wayne McGregor (Великобритания)

Театр оперы и балета

12+

Завершит VIII Платоновский фестиваль искусств хореографический спектакль Компании Уэйна МакГрегора.

Впервые в истории мировой хореографии режиссер постановки пошел на столь неординарный шаг — сотрудничество с ведущими генетиками мира и расшифровку полной последовательности своего генома. Переосмысляя природный код через творчество, используя мемуары и документы, МакГрегор исследует в этом балете собственную биографию и задается вопросом: «Как понять жизнь?».

"“Автобиография”, которая исследует танец и генетику, ломает стереотипы", пишет Independent.

Также в театральной программе фестиваля: новый спектакль Михаэля Тальхаймера в театре «Берлинер Ансамбль» — «Кавказский меловой круг», «Июньские истории» Пиппо Дельбоно, «Фреска» и Playlist#1 Анжелена Прельжокажа, «Встречные ветры» Карин Коллер. Два спектакля, которые будут показаны в рамках проекта «Фестиваль „Золотая Маска“ в Воронеже» — «О-й. Поздняя любовь» Дмитрия Крымова и «Макбет. Кино.» Юрия Бутусова ; а также спектакли Платоновского программы: «Семён» из Болгарии, «Корова» из Санкт-Петербурга и «Когда зима начнет подогреваться из Кудымкара».

В музыкальной программе фестиваля: концерты камерного ансамбля «Солисты Москвы», Давида Фрая (фортепиано), Юлиана Штекеля (виолончель), Хеннинга Краггеруда (скрипка), Итамара Голана (фортепиано) и Ильи Грингольца (скрипка), а также звёзд мировой оперы — Кристины Пулицы и Дмитрия Корчака . В парке Дворца принцессы Ольденбургской впервые в России выступит австрийская группа Deladap.

С 10 по 12 июня будет проходить Книжная ярмарка Платоновского фестиваля, в которой ежегодно участвуют более 100 независимых русскоязычных издательств. Одно из центральных событий книжной ярмарки — эстафета-чтение произведений Андрея Платонова, в ходе которой воронежцы по очереди, в течение нескольких часов, читают со сцены на Советской площади тексты писателя.

Также на фестивале пройдут уникальные выставки в сотрудничестве с крупнейшими музеями страны, творческие встречи с писателями и презентации их новых книг, творческие встречи с ведущими режиссерами и драматургами России, лекции и мастер-классы.