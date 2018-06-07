Платоновский фестиваль искусств в Воронеже представит нарисованные землей картины

ВОРОНЕЖ, 7 июня. / ТАСС /. Международный Платоновский фестиваль искусств впервые представит в Воронеже выставку «Котлован» с нарисованными землей картинами московского художника Михаила Рошняка, посвященными одноименной повести писателя Андрея Платонова . Выставка откроется во второй день фестиваля, стартовавшего 6 июня, сообщила ТАСС пресс-секретарь Платоновфеста Анна Сухова.

"На Платоновском фестивале впервые в Воронеже показываем нарисованные землей картины московского художника Михаила Рошняка. С 7 июня в течение десяти дней до конца фестиваля в Доме губернатора на проспекте Революции в Воронеже будет работать бесплатная выставка «Котлован», в которой представлены 19 картин и одна инсталляция по мотивам знакового произведения Платонова — повести «Котлован», — сказала Сухова.

Повесть «Котлован» написана уроженцем Воронежа, писателем Андреем Платоновым в 1930 году. По сюжету, строители по заданию возводят «общепролетарский дом», но останавливаются на земляном котловане. На стройке живет бездомная девочка Настя, которая в итоге умирает, так и не увидев новый дом.

Московский художник Михаил Рошняк является автором и участником более 100 перформансов и акций, а также 15 персональных выставок. Он родился 1958 году в Башкирии, учился в Московском полиграфическом институте и Лейпцигской Высшей школе графики и книжного искусства, организовывал выставки независимого искусства совместно с Эдуардом Лимоновым Германом Виноградовым , Сергеем Курехиным, участвовал в арт-ярмарках в Страсбурге и Женеве, в Московских биеннале современного искусства.

О Платоновском фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств основан в Воронеже в 2011 году, в этом году проходит с 6 по 17 июня, в его программе около 100 мероприятий по направлениям «Театр», «Музыка», «Выставки», «Литература» с участием представителей 13 стран, в том числе Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Норвегии, США, Франции, Швейцарии.

Запланированы восемь российских премьер, показ известных драматических спектаклей, работ в области хореографии, визуального и синтетического театра, а также классическая музыка, джаз, World Music, живопись, графика, видео-арт и инсталляции, проза, поэзия и драматургия, в специальной программе — произведения по мотивам творчества писателя Андрея Платонова.

В 2017 году на фестивале прошло около 100 мероприятий, на которых побывало свыше 85 тыс. зрителей, самым массовым событием стал уличный Театральный парад, который увидели 20 тыс. гостей.