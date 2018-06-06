В Воронеже откроется международный Платоновский фестиваль искусств

ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости . Восьмой международный Платоновский фестиваль искусств, в котором участвуют представители 13 стран, откроется 6 июня в Воронеже всероссийской премьерой спектакля немецкой театральной компании Rimini Protokoll, сообщает дирекция мероприятия.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа «Чевенгур», повестей «Котлован», «Ювенильное море», «Епифанские шлюзы». Восьмой фестиваль пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня.

"Фестиваль откроется премьерой спектакля «100% Воронеж» — совместного проекта с немецкой театральной компанией Rimini Protokoll. В документальном спектакле, основанном на статистических данных, участвуют сто жителей города, которые покажут честный портрет Воронежа", — говорится в сообщении. По данным фестиваля, впервые проект «100% Город» был представлен в Берлине в 2008 году, потом появились «стопроцентные» Лондон, Вена, Париж, Амстердам, Токио, Филадельфия, Монреаль, Мельбурн. Как отмечают организаторы, «100% Воронеж» станет премьерой этого уникального проекта в России". Спектакль будет показан 6, 7 и 8 июня на сцене Театра оперы и балета.

Программа фестиваля состоит из четырех направлений: «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература», в ней примут участие деятели искусства из 13 стран: Австрии, Германии, Греции, Израиля, Норвегии, России, США, Франции, Швейцарии, Болгарии, Великобритании, Италии, Ирландии.

По информации сайта мероприятия, зрителей ждет ряд всероссийских премьер. В частности, французский хореограф Анжелен Прельжокаж покажет спектакль «Фреска. Картина на стене», а Драматический театр имени Стефана Кирова из Болгарии — камерный моноспектакль по рассказам Платонова «Семён» и «Осьмушка». Легендарный немецкий «Берлинер ансамбль», чья история тесно связана с драматургом и реформатором театра Бертольдом Брехтом , покажет спектакль по пьесе Брехта «Кавказский меловой круг» в постановке Михаэля Тальхаймера . Премьерой для российского зрителя также станет спектакль без слов «Встречные ветры» итальянского театра кукол из Сардинии Is Mascareddas.

В рамках проекта «Музыка мира», на котором выступают молодые исполнители из разных стран, впервые российскому зрителю будут представлены певица Морган Джи (Реюньон/Франция) и фолк-дуэт Saint Sister из Ирландии. Также на Платоновском фестивале пройдет первый российский концерт американской группы Tall Heights.