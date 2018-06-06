В Воронеже открывается международный Платоновский фестиваль искусств

ВОРОНЕЖ, 6 июня. / ТАСС /. Международный Платоновский фестиваль искусств откроется в Воронеже в среду документальным спектаклем «100% Воронеж» театральной компании Rimini Protokoll, в котором 100 жителей города сыграют себя. Это одна из восьми премьер, которые впервые в России будут представлены на Платоновском фестивале, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Анна Сухова.

"Платоновский фестиваль искусств откроется спектаклем «100% Воронеж», который станет премьерой проекта «100% City» в России. Среди премьер, которые впервые в России покажут в рамках фестиваля с 6 по 17 июня, — спектакли «Кавказский меловой круг» немецкого театра «Берлинер Ансамбль», «Семен» болгарского Драматического театра имени Стефана Кирова, «Встречные ветры» итальянской компании Is Mascareddas, балет-фреска «Картина на стене» французского Национального хореографического центра Экс-ан-Прованса. Также впервые в России у нас выступят музыкальные группы Tall Heights из США, Morgane Ji из Франции, Saint Sister из Ирландии", — сказала Сухова.

Проект «100% City» немецкой театральной компании Rimini Protokoll предусматривает создание спектаклей в разных городах мира с участием самих жителей. В Воронеже полгода выбирали сто жителей города по принципу «снежного кома»: организаторы нашли первого участника, он выбрал второго, затем второй искал третьего и так далее. Отбор вели по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям, чтобы 100 человек на сцене представили все население Воронежа, в котором насчитывается 1 млн жителей.

О компании Rimini Protokoll

Европейская компания документального театра, лауреат национальной театральной премии Германии «Фауст» и главной европейской премии за творческие поиски «Европа — новая театральная реальность», обладатель Серебряного льва Венецианской биеннале.

Ее создали в 2000 году в Берлине режиссеры и выпускники Гисенского университета Штефан Кэги , Хельгард Хауг и Даниэль Ветцель . В их проектах участвуют не актеры, а обычные люди, действие основывается на реальных событиях.

О Платоновском фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств посвящен творчеству писателя Андрея Платонова , проводится в Воронеже с 2011 года.

В 2018 году фестиваль пройдет с 6 по 17 июня, в его программе около 100 мероприятий по направлениям «Театр», «Музыка», «Выставки», «Литература» с участием представителей 13 стран, в том числе Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Норвегии, США, Франции, Швейцарии. В программе драматические спектакли, хореография, опера, визуальный и синтетический театр, классическая музыка, джаз, World Music, живопись, графика, видео-арт и инсталляции, проза, поэзия и драматургия, в специальной программе — произведения по мотивам творчества писателя Андрея Платонова.

В 2017 году на фестивале прошло около 100 мероприятий, на которых побывало свыше 85 тыс. зрителей, самым массовым событием стал уличный Театральный парад, который увидели 20 тыс. гостей.