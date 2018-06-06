Пушкинский день в России

Москва. Пушкинская площадь

11.3 — открытие Пушкинского дня России и заключительного дня книжного фестиваля «Красная площадь»

13.15-14.45 — программа Государственного музея А. С. Пушкина в рамках фестиваля «Красная площадь» (шатер):

— презентация альбома «Прижизненные издания и публикации А. С. Пушкина в собрании ГМП — презентация и демонстрация фильма „Душа пушинка“ (реж. М. Линдер)

16.45 — флэшмоб „Я вас любил…“. Пушкинская площадь единым хором читает А. С. Пушкина

Музей А. С. Пушкина (Пречистенка, 12/2, Усадебный двор)

С 10 — новые выставочные проекты:

»…я очарован стихами Пушкина…" (к 140-летию создания оперы П. И. Чайковского " Евгений Онегин "). Из фондов ГММ музея-заповедника П. И. Чайковского (г. Клин);

"Звук новой, чудной лиры…" (Дж. Байрон и русская культура первой трети XIX века). Из фондов ГМП 12 — Экскурсия в «Открытые хранения» (знакомство с фондовыми коллекциями музея)

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=event/otkrytye-hraneniya-gmp-7 13 — Праздничный концерт «Там будет бал, там детский праздник» с участием юных артистов

16 — Концерт мастеров искусств «Души прекрасные порывы…»

Московский симфонический оркестр «BELSOUND» (в программе — произведения русских композиторов). Романсы на стихи

А. С. Пушкина исполняют артисты музыкальных театров. Стихи А. С. Пушкина читают артисты театра и кино.

Постоянные экспозиции: «Пушкин и его эпоха»; «Сказки Пушкина». Выставки:

"Музы и чины. Русские писатели на службе Государству". Межмузейный проект

"Даль свободного романа…" К 190-летию публикации IV-V и VI глав романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

"Роскошные прихоти". Декоративные вазы конца XVIII-начала ХХ в. из собрания Государственного музея А. С. Пушкина

"Со вкусом и роскошью". Светильники XVIII-начала ХХ в. из собрания Государственного музея А. С. Пушкина

Мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате (Арбат, 53)

С 10 Новая камерная выставка «Душа моя, женка, ангел мой!» посвящена Наталье Николаевне Гончаровой

3 16 — «Нетерпенье сердца». Сватовство и свадьба А. С. Пушкина. Лекция из цикла «Под сенью дружных муз».

Лекцию читает хранитель экспозиции Мемориальной квартиры А. С. Пушкина на Арбате Елена Волховская

18 — В гостях у музея Джулиан Генри Лоуэнфель (США) — один из лучших переводчиков поэзии А. С. Пушкина на английский язык. Презентация двуязычной книги «Мой талисман. Избранная лирика и биография Александра Пушкина»

Постоянные экспозиции: «Мемориальные комнаты А. С. Пушкина», «Пушкин и Москва»

Дом-музей В. Л. Пушкина (Старая Басманная, 36)

18 — Концерт фортепианной музыки. В программе: произведения М. Глинки, В. Майера, А. Есаулова, В. Одоевского.

Выступает лауреат международных фортепианных конкурсов Юлия Казанцева

Выставка: «Друзья! Сестрицы! Я в Париже!». Из собрания Государственного музея А. С. Пушкина и частных коллекций

Постоянная экспозиция: «Линия жизни Андрея Белого»

Выставочные залы ГМП в Денежном переулке (ул. Арбат, 55/28)

Выставка: «Пушкиногорье». Персональная выставка художника Виталия Питева. Живопись