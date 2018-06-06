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В Керчи пройдет юбилейный фестиваль античного искусства
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В Керчи пройдет юбилейный фестиваль античного искусства 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. С 8 по 13 июня фестиваль «Боспорские агоны» в двадцатый раз соберёт участников из России, Греции, Казахстана, Германии, Беларуси и Израиля, сообщает Visit Crimea Guide.
Фестиваль будет состоять из тематических страниц: театральной, литературной, музыкальной, музейной и посвященной кино (встречи с режиссерами и актерами).
Так, в историко-археологическом музее и картинной галерее откроются новые выставки, для учеников музыкальных школ Керчи участники фестиваля проведут мастер-классы, на площадях города выступят уникальные оркестры. А сотрудники Восточно-Крымского музея-заповедника впервые проведут исторический квэст на улицах города.
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