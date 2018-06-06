Группа «Черкизово» поддержала международный фестиваль искусств

«Группа Черкизово» ( MOEX : GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, оказала благотворительную поддержку VIII международному Платоновскому фестивалю искусств.

Поддержка Платоновского фестиваля, который пройдет в Воронеже с 6 по 17 июня, — важный шаг в расширении социальной ответственности компании, одной из основных составляющих которой является благотворительность.

Платоновский фестиваль — масштабное культурное мероприятие, в котором в этом году примут участие деятели искусств из 13 стран мира. Программа фестиваля состоит из разделов «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература». С самого основания Платоновского фестиваля его главная цель — показать, что насыщенная культурная жизнь возможна не только в Москве и Петербурге, но и в регионах, и сделать Воронеж в июне главной культурной площадкой страны. Благодаря насыщенной программе фестиваля, его все чаще называют одним из самых значительных культурных мероприятий в России.

В этом году фестиваль откроется премьерой спектакля «100% Воронеж» — совместного проекта с немецкой театральной компанией Rimini Protokoll. Музыкальная программа представлена концертами Kronos Quartet (США), камерным ансамблем «Солисты Москвы», а также концертами звезд мировой оперы. На фестивале пройдут уникальные выставки в сотрудничестве с крупнейшими музеями страны, творческие встречи с писателями и презентации их новых книг, книжная ярмарка, лекции и мастер-классы.

Поддержка Группой «Черкизово» мероприятия, проходящего в Воронеже, неслучайна. В Воронежской области расположены значимые активы компании. Объем инвестиций в проекты в растениеводство, кормопроизводство, птицеводство и свиноводство региона составили за последние 10 лет более 15 млрд рублей. На предприятиях Группы трудится более 2 700 жителей области, а средняя заработная плата работников является одной из самых высоких по отрасли и области, составляя 35,9 тысячи рублей.