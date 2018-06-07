Топ-5 событий фестиваля Арт-Овраг, которые стоит посетить

Открытие фестиваля

Локация: Набережная Верхневыксунского пруда

16:30 — 18:00 Открытие фестиваля и проекта «заСТОЛье». Аперитив.

За торжественное открытие фестиваля отвечает творческое объединение SPAM-theatre — это команда художников, актеров и музыкантов, которые создают свои спектакли вместе со зрителями, и команда TRAXE — совместный проект французского художника, архитектора и сценографа Лоренс Фальзон и французского художника и куратора Бертрана Госселина. Автобус с актерами SPAM-theatre будет перемещаться все три дня фестиваля по городу, устраивая спектакли-импровизации в необычных для театра пространствах.

Плоты

Локация: Набережная Верхневыксунского пруда

18:00–21:00 Катание на арт-плотах

Фестиваль прошлого года запомнился дрейфующим парком из арт-объектов. Авторами арт-плотов стали известные архитекторы и художники — француз Жан-Филипп Пуаре-Виль, Леонид Тишков , бюро Wowhaus, арт-группа «Алыча». Один из плотов был построен по проекту победительницы конкурса «Плот мечты», жительницы города Выкса Екатерины Кулевой. После фестиваля плоты были переданы городу. В этом году арт-флотилия снова станет одним из центров притяжения программы.

Перфоманс «Страсти по Мартену»

Локация: Мартеновский цех. Посадка на бесплатный трансфер на парковке ГОВД (ул. Ленина д. 6)

Посетить перформанс

17:00 — 17:30 — Сбор гостей на перформанс от парковки ГОВД (ул. Ленина, 6). После перформанса автобусы возвращаются сюда же с гостями

18:00 — 19:30 — Перформанс «Страсти по Мартену»

Световая инсталляция в лесу

Локация: Лесопарк «Посадка», пешеходная дорожка за остановкой на пересечении ул. Островского и Чернышевского

21:45 — 22:00 — Открытие световой инсталляции Тимофея Ради (T-Radya) Уличный художник из Екатеринбурга и дважды финалист авторитетных премий в области современного искусства, Премии Кандинского и «Инновации», Тимофей Радя создал инсталляцию в самом центре города.

Экскурсии

Локация: Инфоцентр на площади Металлургов

15:30 — Сбор гостей на пешеходную экскурсию по граффити и арт-объектам города

19:00 — Сбор гостей на пешеходную экскурсию по граффити и арт-объектам города

Пешеходные экскурсии

Прогулка по центральной части города, во время которой вы сможете увидеть больше двух десятков проектов уличного искусства, 9 арт-объектов, несколько городских достопримечательностей и услышать истории, которых вы не найдете в интернете. Продолжительность прогулки 1,5 часа, старт от инфоцентра на музейной площади, запись на экскурсию на сайте фестиваля.

Экскурсия в приложении для смартфонов

Для тех, кто любит смотреть не спеша и с расстановкой, будет работать мобильное приложение «Арт-Оврага», фактически круглосуточный электронный гид. Приложение построит для вас маршрут по главным объектам — работам уличных художников в центральной части города.