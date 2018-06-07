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Топ-5 событий фестиваля Арт-Овраг, которые стоит посетить
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Топ-5 событий фестиваля Арт-Овраг, которые стоит посетить 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Открытие фестиваля
Локация: Набережная Верхневыксунского пруда
16:30 — 18:00 Открытие фестиваля и проекта «заСТОЛье». Аперитив.
За торжественное открытие фестиваля отвечает творческое объединение SPAM-theatre — это команда художников, актеров и музыкантов, которые создают свои спектакли вместе со зрителями, и команда TRAXE — совместный проект французского художника, архитектора и сценографа Лоренс Фальзон и французского художника и куратора Бертрана Госселина. Автобус с актерами SPAM-theatre будет перемещаться все три дня фестиваля по городу, устраивая спектакли-импровизации в необычных для театра пространствах.
Плоты
Локация: Набережная Верхневыксунского пруда
18:00–21:00 Катание на арт-плотах
Фестиваль прошлого года запомнился дрейфующим парком из арт-объектов. Авторами арт-плотов стали известные архитекторы и художники — француз Жан-Филипп Пуаре-Виль, Леонид Тишков, бюро Wowhaus, арт-группа «Алыча». Один из плотов был построен по проекту победительницы конкурса «Плот мечты», жительницы города Выкса Екатерины Кулевой. После фестиваля плоты были переданы городу. В этом году арт-флотилия снова станет одним из центров притяжения программы.
Перфоманс «Страсти по Мартену»
Локация: Мартеновский цех. Посадка на бесплатный трансфер на парковке ГОВД (ул. Ленина д. 6)
Посетить перформанс
17:00 — 17:30 — Сбор гостей на перформанс от парковки ГОВД (ул. Ленина, 6). После перформанса автобусы возвращаются сюда же с гостями
18:00 — 19:30 — Перформанс «Страсти по Мартену»
Над постановкой в в мартеновском цехе Выксунского металлургического завода работает звездная команда: лауреат «Золотой маски» Анна Абалихина, театральный художник Ксения Перетрухина, композитор Алексей Сысоев, драматург Екатерина Бондаренко, курирует проект режиссер Юрий Муравицкий. Именитые театральные деятели в перформансе «Страсти по Мартену» отдают дань памяти смене эпох, используя современный танец, звуки заводской среды и рассказы его бывших работников.
Световая инсталляция в лесу
Локация: Лесопарк «Посадка», пешеходная дорожка за остановкой на пересечении ул. Островского и Чернышевского
21:45 — 22:00 — Открытие световой инсталляции Тимофея Ради (T-Radya) Уличный художник из Екатеринбурга и дважды финалист авторитетных премий в области современного искусства, Премии Кандинского и «Инновации», Тимофей Радя создал инсталляцию в самом центре города.
Экскурсии
Локация: Инфоцентр на площади Металлургов
15:30 — Сбор гостей на пешеходную экскурсию по граффити и арт-объектам города
19:00 — Сбор гостей на пешеходную экскурсию по граффити и арт-объектам города
Пешеходные экскурсии
Прогулка по центральной части города, во время которой вы сможете увидеть больше двух десятков проектов уличного искусства, 9 арт-объектов, несколько городских достопримечательностей и услышать истории, которых вы не найдете в интернете. Продолжительность прогулки 1,5 часа, старт от инфоцентра на музейной площади, запись на экскурсию на сайте фестиваля.
Экскурсия в приложении для смартфонов
Для тех, кто любит смотреть не спеша и с расстановкой, будет работать мобильное приложение «Арт-Оврага», фактически круглосуточный электронный гид. Приложение построит для вас маршрут по главным объектам — работам уличных художников в центральной части города.
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