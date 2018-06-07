Выходные 9 — 12 июня: Bosco Fresh Fest и Фестиваль Чайковского в Клину

Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие июньские праздники и узнала, куда сходить в Москве и в Московской области с 9 по 12 июня.

СУББОТА, 9 июня

Фестиваль Чайковского в Клину

Юрия Башмета, Олега Меньшикова, IV Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского проходит в подмосковном Клину с 5 по 11 июня. В программе фестиваля — музыкально-драматические спектакли, оперные постановки, выставка и театральные программы с участием звезд музыки и театра: Дениса Мацуева Дмитрия Маликова и Чулпан Хаматовой. Впервые участником фестиваля станет Московский театр имени М. Н. Ермоловой, а Олег Меньшиков 10 июня представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

Где: Московская область, Клин, музей-заповедник П. И. Чайковского

Цена: от 500 до 2000 рублей

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Фестиваль «Дикая мята»

Один из крупнейших музыкальных фестивалей России «Дикая мята» с 9 по 11 июня соберет более 70 музыкантов на трех сценах. Среди хедлайнеров — Земфира, Milky Chance, Brainstorm и многие другие. Как обычно, на фестивале можно будет остановится в эко-отеле или кемпинге, посетить рестораны, лекторий, кинотеатр и маркет дизайнерской одежды. Доехать до фестиваля можно будет от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Где: Тульская область, Алексинский район, Бунырево

Цена: от 500 до 2000 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня

Bosco Fresh Fest

Один из самых популярных оупэн-эйров Bosco Fresh Fest 10 и 11 июня пройдет в Московской школе управления «Сколково». Главной темой фестиваля станет космос в духе фильма Андрея Тарковского «Солярис». За два дня на фестивале выступят американский рэпер Талиб Квели, Fever Ray, «СБПЧ», Луна, британская группа Orbital и другие. По традиции на Bosco Fresh Fest будет организована ночная программа на двух сценах, где можно будет послушать диджей-сет московского дуэта Cream Soda, норвежца Lindstrom, бруклинский дуэт Wolf + Lamb, немецкую техно-диву Helena Hauff и многих других музыкантов. Кроме музыки в программе фестиваля лекции по истории кино, уроки по искусству. В дни фестиваля от станции метро «Славянский бульвар» до Сколково будут ходить бесплатные шаттлы.

Где: Московская область, Одинцовский район, Московская школа управления «Сколково»

Цена: от 500 до 2000 рублей

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Десятилетие музея «Гараж»

Музей современного искусства «Гараж» 10 июня отметит юбилей. В программе — новые выставки, джазовый концерт и выступление оперной труппы, уличные музыканты, игра от Garage Teens Team и викторина «Что вы знаете о современном искусстве», перформанс от Театра Взаимных Действий, хеппенинг на площади Искусств и многое другое. На крыше музея весь день будет открыта лаунж-зона. Только в День рождения музея бесплатно можно будет посетить шесть выставок, среди которых выставка немецкого фотографа Юргена Теллера «Мандраж на диване», посвященная ЧМ по футболу, проект «Как отдохнули? Кафе »№Времена года№ с 1968 года» приурочен к 50-летию павильона «Времена года», где сегодня располагается «Гараж» и многое другое.

Где: Москва, Парк Горького, Музей современного искусства «Гараж»

Цена: бесплатно, по регистрации

Фестиваль «Боль»

Фестиваль «Боль», посвященный независимым музыкантам, 10 и 11 июня в четвертый раз пройдет в Москве. По традиции фестиваль даст возможность выступить большому количеству российских и зарубежных музыкантов. Среди исполнителей-участников — певица Монеточка, альбом которой «Раскраски для взрослых» сегодня не обсуждает только ленивый. Также в лайнапе — «Пасош», Shortparis, певица Гречка, Хаски, Антоха МС, Slaves, Shame, Cabbage и многие другие некоммерческие музыканты.

Где: Москва, Культурный центр «ЗИЛ»

Цена: от 1700 рублей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июня

Премьера фильма «Лето»

Один из самых ожидаемых фильмов июня — «Лето» Кирилла Серебренникова — в прокате с 7 июня. Романтическая история о ленинградском рок-клубе, эпохе Цоя, Майка Науменко и других музыкантов, которые влюблялись, писали музыку и искали себя. В фильме присутствует образ скептика, который напоминает зрителям, что события не имеют ничего общего с действительностью. Несмотря на это, Борис Гребенщиков еще до официальной премьеры назвал фильм «лживым от начала и до конца». Однако в Каннах высоко оценили фильм и даже вручили награду за саундтрек к фильму. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой) и лидер группы «Звери» Рома Зверь (Майк Науменко).

Где: Москва и Московская область

Цена: от 250 рублей

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Московская биеннале молодого искусства

Московская международная биеннале молодого искусства с 8 июня в шестой раз проходит в столице. На выставке можно увидеть работы более 50 молодых художников со всего мира, которые стали победителями открытого конкурса. Основной проект — «Абракадабра» представлен в Московском музее современного искусства (ММОМА на Гоголевском ульваре). Художники выразили в своих работах поведенческие пейзажи, а также размышления о формах протеста в цифровую эпоху. Среди специальных проектов — выставка в ММОМА в Ермолаевском переулке. В ней обыгрывается концепция «трех возрастов», которая затронет вопросы культа молодости, эйджизма и фрустрации взросления на примере произведений из фонда ММОМА и работ приглашенных художников: Екатерины Анохиной, Ильмиры Болотян, Кати Исаевой и Полины Канис . Также в рамках биеннале можно увидеть выставку «Идеальный возраст», которая посвящена кризисному переживанию возраста в современном мире и осмыслению этого феномена в российском искусстве XX-XXI веков.

Где: Москва, ММОМА на Гоголевском, в Ермолаевском переулке, Музей AZ и др. площадки

Цена: от 250 до 500 рублей

ВТОРНИК, 12 июня

День России в парках Москвы

Фестиваль «День России. Московское время» 11 и 12 июня пройдет в семи парках Москвы: «Сокольниках», «Кузьминках», «Царицыне», в Измайловском, Бабушкинском и Таганском парках, а также в парке Победы. В программе — концерты, мастер-классы, спектакли от театров Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, свои программы представят фестиваль-школа современного искусства «Территория», Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска», Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац.

Где: Москва, парки

Цена: бесплатно

День России в «Аптекарском огороде»

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» 12 июня устроит концерт под открытым небом, посвященный Дню России. Оперные певцы Андрей Борисенко (баритон), Марина Агафонова (сопрано) и Дмитрий Никаноров (тенор) исполнят арии, дуэты и романсы П. И. Чайковского, М. И. Глинки и других великих русских композиторов. Также можно услышать мировые хиты популярной музыки на балалайках, гуслях и баянах в исполнении Русского оркестра популярной музыки «Мастера России».

Где: Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Цена: 650 рублей