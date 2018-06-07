Ещё
Выходные 9 — 12 июня: Bosco Fresh Fest и Фестиваль Чайковского в Клину
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Выходные 9 — 12 июня: Bosco Fresh Fest и Фестиваль Чайковского в Клину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события на предстоящие июньские праздники и узнала, куда сходить в Москве и в Московской области с 9 по 12 июня.
СУББОТА, 9 июня
Фестиваль Чайковского в Клину
IV Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского проходит в подмосковном Клину с 5 по 11 июня. В программе фестиваля — музыкально-драматические спектакли, оперные постановки, выставка и театральные программы с участием звезд музыки и театра: Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Олега Меньшикова, Дмитрия Маликова и Чулпан Хаматовой. Впервые участником фестиваля станет Московский театр имени М. Н. Ермоловой, а Олег Меньшиков 10 июня представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора. Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.
Где: Московская область, Клин, музей-заповедник П. И. Чайковского
Цена: от 500 до 2000 рублей
Где отметят Пушкинский день в Московской области>>
Фестиваль «Дикая мята»
Один из крупнейших музыкальных фестивалей России «Дикая мята» с 9 по 11 июня соберет более 70 музыкантов на трех сценах. Среди хедлайнеров — Земфира, Milky Chance, Brainstorm и многие другие. Как обычно, на фестивале можно будет остановится в эко-отеле или кемпинге, посетить рестораны, лекторий, кинотеатр и маркет дизайнерской одежды. Доехать до фестиваля можно будет от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
Где: Тульская область, Алексинский район, Бунырево
Цена: от 500 до 2000 рублей
Гид по летним кинотеатрам 2018 в парках Подмосковья>>
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня
Bosco Fresh Fest
Один из самых популярных оупэн-эйров Bosco Fresh Fest 10 и 11 июня пройдет в Московской школе управления «Сколково». Главной темой фестиваля станет космос в духе фильма Андрея Тарковского «Солярис». За два дня на фестивале выступят американский рэпер Талиб Квели, Fever Ray, «СБПЧ», Луна, британская группа Orbital и другие. По традиции на Bosco Fresh Fest будет организована ночная программа на двух сценах, где можно будет послушать диджей-сет московского дуэта Cream Soda, норвежца Lindstrom, бруклинский дуэт Wolf + Lamb, немецкую техно-диву Helena Hauff и многих других музыкантов. Кроме музыки в программе фестиваля лекции по истории кино, уроки по искусству. В дни фестиваля от станции метро «Славянский бульвар» до Сколково будут ходить бесплатные шаттлы.
Где: Московская область, Одинцовский район, Московская школа управления «Сколково»
Цена: от 500 до 2000 рублей
Главные опен‑эйры лета 2018: «Усадьба Jazz», Bosco Fresh Fest в Сколково и «Нашествие»>>
Десятилетие музея «Гараж»
Музей современного искусства «Гараж» 10 июня отметит юбилей. В программе — новые выставки, джазовый концерт и выступление оперной труппы, уличные музыканты, игра от Garage Teens Team и викторина «Что вы знаете о современном искусстве», перформанс от Театра Взаимных Действий, хеппенинг на площади Искусств и многое другое. На крыше музея весь день будет открыта лаунж-зона. Только в День рождения музея бесплатно можно будет посетить шесть выставок, среди которых выставка немецкого фотографа Юргена Теллера «Мандраж на диване», посвященная ЧМ по футболу, проект «Как отдохнули? Кафе »№Времена года№ с 1968 года» приурочен к 50-летию павильона «Времена года», где сегодня располагается «Гараж» и многое другое.
Где: Москва, Парк Горького, Музей современного искусства «Гараж»
Цена: бесплатно, по регистрации
Фестиваль «Боль»
Фестиваль «Боль», посвященный независимым музыкантам, 10 и 11 июня в четвертый раз пройдет в Москве. По традиции фестиваль даст возможность выступить большому количеству российских и зарубежных музыкантов. Среди исполнителей-участников — певица Монеточка, альбом которой «Раскраски для взрослых» сегодня не обсуждает только ленивый. Также в лайнапе — «Пасош», Shortparis, певица Гречка, Хаски, Антоха МС, Slaves, Shame, Cabbage и многие другие некоммерческие музыканты.
Где: Москва, Культурный центр «ЗИЛ»
Цена: от 1700 рублей
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июня
Премьера фильма «Лето»
Один из самых ожидаемых фильмов июня — «Лето» Кирилла Серебренникова — в прокате с 7 июня. Романтическая история о ленинградском рок-клубе, эпохе Цоя, Майка Науменко и других музыкантов, которые влюблялись, писали музыку и искали себя. В фильме присутствует образ скептика, который напоминает зрителям, что события не имеют ничего общего с действительностью. Несмотря на это, Борис Гребенщиков еще до официальной премьеры назвал фильм «лживым от начала и до конца». Однако в Каннах высоко оценили фильм и даже вручили награду за саундтрек к фильму. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой) и лидер группы «Звери» Рома Зверь (Майк Науменко).
Где: Москва и Московская область
Цена: от 250 рублей
Киногид июня: «Лето» и еще 12 премьер месяца>>
Московская биеннале молодого искусства
Московская международная биеннале молодого искусства с 8 июня в шестой раз проходит в столице. На выставке можно увидеть работы более 50 молодых художников со всего мира, которые стали победителями открытого конкурса. Основной проект — «Абракадабра» представлен в Московском музее современного искусства (ММОМА на Гоголевском ульваре). Художники выразили в своих работах поведенческие пейзажи, а также размышления о формах протеста в цифровую эпоху. Среди специальных проектов — выставка в ММОМА в Ермолаевском переулке. В ней обыгрывается концепция «трех возрастов», которая затронет вопросы культа молодости, эйджизма и фрустрации взросления на примере произведений из фонда ММОМА и работ приглашенных художников: Екатерины Анохиной, Ильмиры Болотян, Кати Исаевой и Полины Канис. Также в рамках биеннале можно увидеть выставку «Идеальный возраст», которая посвящена кризисному переживанию возраста в современном мире и осмыслению этого феномена в российском искусстве XX-XXI веков.
Где: Москва, ММОМА на Гоголевском, в Ермолаевском переулке, Музей AZ и др. площадки
Цена: от 250 до 500 рублей
ВТОРНИК, 12 июня
День России в парках Москвы
Фестиваль «День России. Московское время» 11 и 12 июня пройдет в семи парках Москвы: «Сокольниках», «Кузьминках», «Царицыне», в Измайловском, Бабушкинском и Таганском парках, а также в парке Победы. В программе — концерты, мастер-классы, спектакли от театров Москвы и Санкт-Петербурга. В частности, свои программы представят фестиваль-школа современного искусства «Территория», Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска», Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац.
Где: Москва, парки
Цена: бесплатно
День России в «Аптекарском огороде»
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» 12 июня устроит концерт под открытым небом, посвященный Дню России. Оперные певцы Андрей Борисенко (баритон), Марина Агафонова (сопрано) и Дмитрий Никаноров (тенор) исполнят арии, дуэты и романсы П. И. Чайковского, М. И. Глинки и других великих русских композиторов. Также можно услышать мировые хиты популярной музыки на балалайках, гуслях и баянах в исполнении Русского оркестра популярной музыки «Мастера России».
Где: Москва, Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»
Цена: 650 рублей
РИАМО: последние новости
Подстанция скорой помощи на 20 машин появится в новой Москве Новую станцию метро в Сколкове предложили назвать и оформить в честь Малевича Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетило около 80 тысяч человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
Неожиданные родственные связи звезд1
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай2
Новости партнеров
Видео
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение