Планы на выходные: современное искусство, музыка и Лев Толстой

Посмотреть на работы молодых художников. С 8 июня по 31 июля 2018 года в столице пройдет шестая Московская международная биеннале молодого искусства. Свои работы представят более 50 молодых художников со всего мира — победители открытого конкурса. Возраст участников и кураторов — до 35 лет включительно. Комиссар биеннале — Екатерина Кибовская, куратор основного проекта — Лукреция Калабро Висконти. Единственная в мире биеннале, участие в которой принимают только молодые художники, охватит сразу несколько площадок: деловой квартал «Рассвет» на Красной Пресне, Московский музей современного искусства (ММОМА), Государственный центр современного искусства в составе «РОСИЗО», музей AZ и специальную площадку в ЦУМе . Общее пространство проектов биеннале по размеру сопоставимо с Красной Площадью. В программе 5 блоков: основной проект, стратегические проекты, специальные проекты, параллельная и образовательная программы. Всего за полтора месяца пройдет 55 событий.

Попробовать блюда армянской кухни. 8 июня в гостях у хлебосольной Гаяне не просто гость-армянин, а гость-армянин, который еще и будет хозяйничать на ее кухне! Уже второй раз в этом году семейный ресторан армянской кухни Gayane’s встречает у себя шефа из Санкт-Петербурга Айка Вейшторта. Адепт современной армянской кухни с опытом работы в «мишленовских» ресторанах и заводная, энергичная, жизнерадостная хозяйка уютного армянского ресторана решили объединиться, чтобы порадовать москвичей уникальными блюдами национальной кухни в авторском прочтении. Как всегда, будет много музыки, улыбок и, конечно же, великолепного армянского вина. Сбор гостей в 19.30.

Открыть новый бар. 8 июня в открывается Bambule — дерзкий невинный бар со спритцем из драфта, декадентской атмосферой и полоумными вечеринками. Три-четыре раза в месяц бар обещают привозить ди-джеев из Европы, всё остальное время займут местные неугомонные собиратели патологически веселой музыки на виниловых пластинках. На открытии Bambule выступит Damien Vandesande (DOP) из Франции. Феноменальный, артистический, обаятельный преступник продающих музыку, красоту и дикость. Он привез свою уникальную программу галактического веселья, одновременно похожую на величественный рейв и на восстание в детском саду. Начало в 20.00, вход бесплатный.

Вспомнить творчество Льва Толстого . С 9 по 12 июня 2018 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет театральный фестиваль Толстой Weekend. В год 190-летия Л. Н. Толстого ведущие российские и зарубежные театры покажут постановки по его произведениям, а также произведениям других писателей. Все спектакли для Толстой Weekend выбраны программным директором, театральным критиком Павлом Рудневым . Зрителей ждут спектакли разных жанров и стилей: тут и классический традиционный театр, и экспериментальные лабораторные постановки.

Узнать больше про Японию. 8 июня в Государственном музее Востока состоялось официальное открытие цикла выставок японского искусства и быта «Лето Японии в Музее Востока». Серия выставок приурочена к двум значимым событиям: празднованию 100-летия Музея искусства народов Востока и 20-летия деятельности «Мицубиси Электрик» в России. Первая выставка цикла продлится до 8 июля. В Музее будет представлена коллекция предметов искусства известного японского коллекционера, бизнесмена и мецената Сюдо Садаму. В 1940-х годах он обладал обширным собранием ценных артефактов. Однако жизнь распорядилась иначе, и после окончания Второй мировой войны Сюдо Садаму передал свою коллекцию голодающему японскому населению в обмен на продовольствие. В 1947 году часть этих художественных предметов поступила в Государственный музей Востока.

Приобщиться к современному искусству. До 24 июня в Музее Москвы будет проходить выставка NAPROSVET мультидисциплинарной современной художницы Наны Аракелян. Работы Наны выставлялись в Центре современного искусства «Винзавод», центре ArtPlay, Музее архитектуры имени Щусева. Она принимала участие в 56-ой и 57-ой международной Венецианской Биеннале. В 2017-м была декоратором Fabulous Fund Fair на флагманском мероприятии фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой , впервые проведенного совместно с Фондом по изучению СПИДа и борьбе с ним — amfAR. NAPROSVET — проект продюсерской команды Laboratory ABC при участии берлинских художников Джереми Шоу и Томоюки Уэно, канадского хореографа Акоте и электронного музыканта Сергея Касича. Куратор выставки — искусствовед и арт-критик Дориан Батычка.

Улететь в космос. 10 и 11 июня в бизнес-школе «Сколково» пройдет Bosco Fresh Fest. Темой фестиваля в этом году станет космос. По задумке организаторов фестиваль интегрируется в уникальное футуристическое пространство бизнес-школы «Сколково» с помощью средств временной архитектуры, дизайна и новых медиа. На сцену выйдут бывшая участница электропоп-дуэта The Knife эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital. К ним присоединится новая героиня умной поп-музыки украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтет Race to Space, стремительно набирающий популярность, питерская группа СБПЧ, а также театральный панк-коллектив «Поехали». Кроме того, акцент будет сделан на образовательную программу и лекции от самых известных спикеров. Гостей также будут ждать корнеры уличной еды и авторских кухонь, за которые будут отвечать молодые и талантливые столичные гастроэнтузиасты. Начало в 14.00.

Побежать с благой целью. 11 июня в парке Кузьминки состоится «Пушистый забег», организованный благотворительным проектом Run For Dogs при поддержке бренда кормов для домашних животных PURINA. Мероприятие под девизом «Беги. Помогай. Улыбайся» проводится уже в десятый раз с целью объединить любителей здорового образа жизни и людей, которые хотят помочь животным из приютов. Присоединиться к благотворительному марафону в поддержку бездомных животных и пробежать символическую дистанцию 5 км сможет любой желающий. На финише все участники по традиции смогут принять участие в викторинах и конкурсах, а также получить приятные призы. Для юных гостей мероприятия будет организован детский забег на 500 м и мастер-классы «Школы доброты», посвященные ответственному отношению к животным. Все средства, полученные от благотворительных взносов, идут в помощь первому в России многофункциональному центру реабилитации животных «Юна» и питомцам из приютов.

Почувствовать «Боль». Не волнуйтесь, мы всего лишь про фестиваль с таким названием, который пройдет 10 и 11 июня в Культурном центре ЗИЛ. Уже четвертый год подряд фестиваль «Боль» одним своим названием объясняет ситуацию, происходящую на отечественной независимой сцене в данный момент — это отсутствие возможности быть услышанным без коммерчески обеспеченного старта. Фестиваль оказывает поддержку молодым музыкантам, перемещая их с музыкальной периферии на полноценную сцену. Пасош, Shortparis, Монеточка, Гречка, Хаски, Антоха МС — вот далеко не полный список русскоязычных исполнителей представленных на «Боли» в этом году. Знакомые любому интересующемуся независимой сценой в России имена будут соседствовать с американцами The Soft Moon и целым легионом ярких команд из Британии: Slaves, Shame, Cabbage, HMLTD, Feet.

Съесть бранч. Поздние завтраки любят все. Но вино любят сильнее. Спустя год работы, кафе «Соседи. Простые радости» делает ребрендинг и превращается в бар «Винный базар. Соседи». Главной фишкой нового «Базара» стали бранчи. Каждые выходные с 12.00 до 17.00 «Соседи» предлагают дополнительное меню с поздними завтраками и приятными ценами на вино. Гости смогут попробовать блюда со всего света, а еще послушать хорошую музыку. Что еще нужно в выходной?

Сходить в театр. 12 июня 2018 года премьерой спектакля «Слуга двух господ» режиссера Нины Чусовой объявит о своем открытии новый театральный проект «Театр двух Столиц». Состоится премьера на сцене театра «Русская песня». «Слуга двух господ» — пьеса, известная и любимая по всем мире, а «Труффальдино из Бергамо» стал едва ли не народным героем. И каждый режиссер находил в ней что-то новое! Нина Чусова сделала спектакль про поиски счастья, например. В роли Беатриче — Олеся Судзиловская

В Питере на выходных тоже будет классно (и очень музыкально).

11 июня в Санкт-Петербурге состоится первое масштабное дневное событие DAY OFF, созданное в коллаборации с ключевым международным фестивальным брендом — Dekmantel. Впервые международный фестивальный проект Dekmantel приезжает в Россию. С 16.00 до 00.00 резиденты Dekmantel из Голландии и Великобритании, а также артисты Roots United выступят на двух сценах в Порту «Севкабель», одна из сцен расположится непосредственно на берегу Финского залива. Основная программа DAY OFF x DEKMANTEL стартует в разгар солнечного (ну мы надеемся!) дня и завершится ровно в полночь, причем музыкальная часть станет лишь одной из составляющих события. Помимо двух сцен, в Порту «Севкабель» будут функционировать несколько досуговых локаций: street food территория, представленная лучшими фудтраками города; cпортивная площадка от городского движения First Cup Club и «Виниловый пикник», организованный энтузиастами— меломанами — комьюнити Washing Machine. Локация особого значения — TRUE MUSIC JAM — примет на своей территории участников одноименного проекта, созданного в результате коллаборации Roots United и платформы Ballantine's True Music. Прошедшие профессиональный отбор музыканты, встретятся в поп-ап студии звукозаписи, оборудованной всем необходимым для творческой импровизации. Информация и билеты: http://runited.ru/dayoff

Вариант номер два: 10 и 11 июня в том же Питере пройдет семнадцатый независимый международный музыкальный фестиваль Tinkoff STEREOLETO. Фест соберет более 50 групп со всего мира. В этом году: 4 сцены (2 — внутри, 2 — снаружи), ночная программа STEREONIGHT, арт-объекты от дизайнера Андрея Люблинского, классный фудкорт, чил-аут зоны от друзей и партнеров фестиваля и много всего хорошего. Среди артистов: «Биртман», «Деревянные киты», «Неводы», SPTNK, Sneaky Kot, Nuage, Armtone, DJ Erez, BMB Spacekid, Bromich Del Ronin, DOYEQ, а также полный лайн-ап сцены TBRG OPEN: Пошлая Молли, Мальбэк и Сюзанна, Tommy Cash и многие другие. Кстати, у фестиваля еще и собственная коллекция носков есть! Она была создана совместно с St.Friday Socks и посвящена, разумеется, лету, фестивальному настроению и мифологии концертной индустрии. Героями съемки стали музыканты группы Junkyard Storytellaz, главные рок-н-рольщики Петербурга.