Футбол и не только: что посмотреть в Москве во время ЧМ-2018 

Концерты

Поклонники хореографического искусства могут посетить выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале имени Чайковского, который недавно отметил 80-летие с момента основания. В своих выступлениях артисты балета демонстрируют творческую интерпретацию фольклорного танца. Увидеть лучших исполнителей на сцене можно 22 и 23 июня, а также в начале июля.

Культовая американская хард-рок группа Guns N'Roses изменила график своих летних гастролей 2018 года, чтобы выступить перед болельщиками ЧМ. Концерт пройдет 13 июля накануне матча за третье место на домашнем стадионе клуба «Спартак» арене «Открытие». В программе концерта воссоединившихся Guns N’Roses — все хиты золотой эры группы, включая «Sweet Child O'Mine», «Don't Cry», «November Rain», «You Could Be Mine», «Welcome To The Jungle» и «Paradise City», знаменитые кавер-версии «Live And Let Die» Пола Маккартни и «Knockin’ On Heaven’s Door», а также песни из альбома «Chinese Democracy», который Эксл Роуз выпустил в период вражды с коллегами, сольные номера Даффа Маккагана и инструментальные пьесы в исполнении виртуоза Слэша.