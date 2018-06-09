Футбол и не только: что посмотреть в Москве во время ЧМ-2018

Концерты

Поклонники хореографического искусства могут посетить выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале имени Чайковского, который недавно отметил 80-летие с момента основания. В своих выступлениях артисты балета демонстрируют творческую интерпретацию фольклорного танца. Увидеть лучших исполнителей на сцене можно 22 и 23 июня, а также в начале июля.

В Кафедральном соборе Святых Петра и Павла, расположенном в сердце столицы, регулярно проводятся концерты классической музыки и органные вечера. Проект на стыке музыки и искусства «Звучащие полотна» предлагает зрителям насладиться созерцанием полотен великих художников в сопровождении произведений не менее великих композиторов. Так, 21 июня в соборе прозвучат орган, дудук и саксофон, а на стенах храма появятся картины Марка Шагала Поля Сезанна , 23 июня — концерт для оркестра и органа «Ван Гог. Вивальди. Времена года. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бах. Токката и фуга ре минор», 30 июня — «Ренуар, Мане, Дега. Романтические вечера с органом и песочной анимацией».

Культовая американская хард-рок группа Guns N'Roses изменила график своих летних гастролей 2018 года, чтобы выступить перед болельщиками ЧМ. Концерт пройдет 13 июля накануне матча за третье место на домашнем стадионе клуба «Спартак» арене «Открытие». В программе концерта воссоединившихся Guns N’Roses — все хиты золотой эры группы, включая «Sweet Child O'Mine», «Don't Cry», «November Rain», «You Could Be Mine», «Welcome To The Jungle» и «Paradise City», знаменитые кавер-версии «Live And Let Die» Пола Маккартни и «Knockin’ On Heaven’s Door», а также песни из альбома «Chinese Democracy», который Эксл Роуз выпустил в период вражды с коллегами, сольные номера Даффа Маккагана и инструментальные пьесы в исполнении виртуоза Слэша.

Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Москве

Выставки

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина продолжает работу выставка шедевров Лейденской коллекции Томаса и Дафны Каплан. Лейденская коллекция — одно из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века. Она впервые была показана миру в 2017 году в Лувре, а затем отправилась в мировое турне. В экспозиции представлены произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России, — восемьдесят картин и два рисунка, в числе которых работы Рембрандта Харменса ван Рейна, Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса, Франса Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса и других их выдающихся современников.

В историческом здании Третьяковской галереи гости чемпионата смогут посетить основную экспозицию, а также выставку портретов выдающегося русского художника Карла Брюллова из частного собрания прапраправнука архитектора Александра Брюллова — старшего брата живописца Карла Брюллова. Впервые в рамках проекта в Третьяковской галерее экспонируется «Портрет А. К. Демидовой» (1836–1837) Брюллова из Государственного комплекса «Дворец конгрессов» в Стрельне. Эту картину Третьяковская галерея пыталась приобрести дважды на торгах аукциона в Лондоне. Выставка работает до 24 июня.

Выставка советского искусства 1920-х — 1990-х годов «Футбол и не только» в Третьяковской галерее на Крымском валу приурочена к главному спортивному событию лета. Проект знакомит посетителей с уникальными, редко экспонирующимися скульптурами, такими как «Прыжок с шестом» (1952) Иосифа Чайкова, «Пловчиха» (1973) Аделаиды Пологовой, «Гонка по песчаной дорожке» (1983) Яака Соанса. В экспозицию также включены произведения, которые давно считаются скульптурной и живописной классикой: «Девушка с веслом» (1934–1935) Ивана Шадра , «Физкультурница» (1947) М. Манизера, «Вратарь» (1934) А. Дейнеки, «Девушка с ядром» (1933) А. Самохвалова и другие. Выставка позволяет проследить, как менялись тенденции в советском и российском спорте и какой вид физической активности был популярен в то или иное десятилетие.

Выставка самого таинственного британского стрит-арт художника Бэнкси будет работать в ЦДХ в дни чемпионата. Впервые в России будут выставлены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные уникальные работы, 3D объекты, редкие принты и фотографии, а также уникальное мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника. Экспонаты первой персональной выставки Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов, среди них — «Мона Лиза» и портреты Кейт Мосс , сообщил РИА Новости продюсер выставки Александр Начкебия.

В Музеях Московского Кремля в дни чемпионата можно посмотреть выставку «Династия Мин: сияние учености», на которой представлены около 150 экспонатов. В экспозицию включены изделия из фарфора и два живописных свитка, принадлежащих кисти выдающихся художников своего времени — «Снежный пейзаж» художника Вэнь Божэня и «Пион, листья банана и камни» Сюй Вэя. Также на экспозиции можно увидеть ювелирные изделия и уникальный набор фарфоровых статуэток почетного эскорта из гробницы родственников императорской династии.

В Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка «Тургенев. Время московское» к 200-летию великого русского писателя. 18 музеев, в том числе Третьяковская галерея и Русский музей предоставили экспонаты для выставки — живопись, личные вещи писателя, документы. В ГИМе также проходит выставка, посвященная личности Александра II и его правлению.

В выставочном объединении «Манеж» с 10 июня по 20 июля действует льготная категория посетителей «Болельщик FIFA 2018». Стоимость входных билетов на временные выставки проводимые в Центральном Манеже и Новом Манеже — 50% от стоимости входного билета для основной категории посетителей, сообщила пресс-служба зала. Москвичи и гости столицы могут посетить историко-документальную выставку «1943. В штабах Победы», В экспозицию включено более 500 документов об основных событиях переломного 1943 года в Великой Отечественной войне. На выставке представлены более 400 музейных предметов. Среди них личные вещи Иосифа Сталина, патриарха Московского и всея Руси Сергия, советского военачальника Василия Чуйкова или оружие периода Великой Отечественной войны, личные вещи партизан и трофеи. Также здесь воссозданы интерьеры кабинета Сталина в Кремле, зала заседаний Тегеранской конференции, кабинета военного конструктора. Выставка проходит до 24 июня.

Здание Дома Союзов в Москве, где находится пресс-центр чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Театры

Открытием для гостей чемпионата мира станет премьера сезона в Большом театре — балет " Анна Каренина " в хореографии известного балетмейстера Джона Ноймайера , участие в постановке которого принимал также Гамбургский балет. По словам автора, в произведениях Льва Толстого он видит универсальные смыслы, доступные всем людям; в этой же постановке он хотел показать, какие мысли и чувства рождает в нем чтение этого произведения. Ноймайер перенес события романа Толстого из XIX века в сегодняшний день, поскольку, по его словам, Толстой тоже писал о реальности, которая его окружала тогда. «Я пытался показать, кто такие герои, их помыслы, не замутняя это красотой декораций и костюмов, а показывая в первую очередь самих людей», — отметил ранее хореограф.

Кроме того, на сцене Большого театра покажут «Каппелию» в хореографии Мариуса Петипа, двухсотлетие которого отмечает весь балетный мир, и Энрико Чекетти, оперу «Бал маскарад» Джузеппе Верди и «Пиковую даму» Петра Чайковского

Те, кто не достанет билет в главный театр страны, сможет приобщиться к классическому искусству в Кремлевском дворце, где в дни чемпионата будет проходить Летний фестиваль балета. Шедевры мировой классики «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель», «Волшебная флейта» смогут увидеть зрители в исполнении театра «Кремлевский балет». Фестиваль закроется вечером, также посвященным 200-летию великого русского хореографа Мариуса Петипа.

Кроме того, зрители смогут посетить 20 июня юбилейный выпускной вечер петербургской Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой — старейшей балетной школы России, одной из лучших в мире. Юбилейные мероприятия в том числе пройдут в июне в Мариинском и Большом театрах.

Сергей Степанченко, Александра Захарова. В театре «Ленком» 20 июня пройдет показ премьерного спектакля сезон «Фальстаф и Принц Уэльский» в постановке художественного руководителя Марка Захарова, который впервые в своем творчестве обращается к драматургии Уильяма Шекспира . Постановка является вольной сценической фантазией Захарова на темы шекспировских комедий и трагедий. В главных ролях задействованы Дмитрий Певцов

МХТ имени А. П. Чехова порадует гостей чемпионата премьерным спектаклем Константина Богомолова «Три сестры» по мотивам произведения Антона Чехова . Спектакль Богомолова — «попытка сделать текст чеховской пьесы предельно живым, предельно современным, предельно естественным». При этом классическую версию «Трех сестер» в постановке нового худрука МХТ имени Чехова Сергея Женовача можно увидеть в его «Студии театрального искусства».

В Театре имени Маяковского 27 июня пройдет премьера сезона — селебрити-драма по мотивам Мольера «Донжуан» в постановке Анатолия Шульева . В интерпретации режиссера, современный «Донжуан» — это зацикленный на себе персонаж с сотнями тысяч подписчиков в соцсетях, желанный гость на светских мероприятиях, властитель дум в богемном раю богатых и знаменитых.

Кремлевская звезда на фоне флагов с логотипом чемпионата мира по футболу 2018 в Москве