В Волгограде вручили государственные премии деятелям культуры 

В Волгограде вручили государственные премии писателям, артистам, музыкантам, художникам и работникам музеев.
По данным пресс-службы губернатора, высшие региональные награды в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурно-просветительной деятельности за 2017 год получили 28 человек. В номинации «Литература» первую премию (200 000 рублей) за сборник рассказов «Может, было, может, не было» получит писатель Евгений Лукин. Вторая премия (175 000 рублей) присуждена Анатолию Егину за книгу «Блеск власти». Третья премия (150 000 рублей) досталась Владиславу Ковалю за книгу «Мелодии почтовой миниатюры». Премия первой степени в номинации «Музыкальное искусство» присуждена солистке музыкального театра Наталье Мещеряковой, вторая премия — Максиму Лысенко. В номинации «Театральное искусство» первая премия присуждена режиссеру Камышинского драмтеатра Яне Арзамасцевой; коллективу казачьего театра досталась вторая премия. 3-ю премию получила главный балетмейстер музыкального театра Елена Щербакова. Лучшей в номинации «Изобразительное искусство» признана Виктория Чаплыгина. Анатолий Михайлов получил вторую премию, а Юрий Сорокин — третью. Отметим, в настоящее время объявлен конкурс на соискание госпремий Волгоградской области в 2018 году.