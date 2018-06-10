«Всё это не сон»: уличный художник Тимофей Радя написал светящееся послание в лесу

Известный уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя презентовал свою новую инсталляцию. Огромные светящиеся буквы «Всё это не сон» теперь располагаются в лесу города Выкса Нижегородской области. Там в эти дни проходит фестиваль «Арт-Овраг», в котором участвует Радя.

Новую работу показали зрителям поздно вечером 9 июня — в день открытия фестиваля. Посмотреть на неё собрались несколько десятков человек, но сам художник не появился на публике, он всё ещё предпочитает скрывать свою внешность. Большие буквы установлены на высоте среди деревьев. Они светятся ночью.

Подобный светящиеся буквы Тимофей Радя установил в прошлом году на крыше бывшего здания Приборостроительного завода в центре Екатеринбурга. Там написана фраза «Кто мы, откуда, куда мы идём». Другой известный арт-объект Ради — абажуры на фонарях у Оперного театра. В этом году они появились уже в шестой раз. А перед выборами президента в марте этого года Тимофей сделал в Москве билборд с говорящей надписью «Хорошие декорации — плохой спектакль».