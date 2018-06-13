Как попасть на бесплатные экскурсии

На летних каникулах московские школьники могут посещать бесплатные обзорные экскурсии в 90 музеях. Их проводят каждый день в 10:00, 12:00 и 14:00.

«Бесплатные обзорные экскурсии — это наш пилотный проект. Он обеспечит интересный и развивающий досуг для школьников, которые проводят летние каникулы в городе. Такой формат отдыха популярен среди детей»,

— рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский

Чтобы побывать на бесплатной экскурсии, нужно предъявить в кассе социальную карту школьника или карту «Москвенок».

В сентябре 2017 года в столице запустили проект «Музеи — детям», благодаря которому школьники могут круглый год бесплатно посещать более 90 галерей, выставочных залов и музеев.