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Театр стал темой фестиваля искусств «Вдохновение» на ВДНХ
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Театр стал темой фестиваля искусств «Вдохновение» на ВДНХ 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Международный фестиваль искусств «Вдохновение» в четвертый раз пройдет на ВДНХ с 20 июля по 5 августа, в этом году его темой стал театр. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».
«В этом году его тема — театр, за которую отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте. Вся территория Главной выставки страны будет так или иначе задействована театрализованными представлениями из разных уголков мира», — говорится в сообщении.
К примеру, итальянский театр NoGravity покажет шоу Aria на Садовом пруду в парке «Останкино», французский Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами.
Частью фестивальной афиши станут спецпрограммы. Первая приурочена к возвращению после реставрации Дома культуры и будет посвящена выдающимся русским писателям ХХ века. Вторая специальная программа посвящена кино. Также в рамках фестиваля пройдет молодежная студенческая программа спектаклей. Подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на его сайте vdohnovenie.vdnh.ru.
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