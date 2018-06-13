Театр стал темой фестиваля искусств «Вдохновение» на ВДНХ

Международный фестиваль искусств «Вдохновение» в четвертый раз пройдет на ВДНХ с 20 июля по 5 августа, в этом году его темой стал театр. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ВДНХ».

«В этом году его тема — театр, за которую отвечают арт-директор Роман Должанский и художественный руководитель Ингеборга Дапкунайте . Вся территория Главной выставки страны будет так или иначе задействована театрализованными представлениями из разных уголков мира», — говорится в сообщении.

К примеру, итальянский театр NoGravity покажет шоу Aria на Садовом пруду в парке «Останкино», французский Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами.

Частью фестивальной афиши станут спецпрограммы. Первая приурочена к возвращению после реставрации Дома культуры и будет посвящена выдающимся русским писателям ХХ века. Вторая специальная программа посвящена кино. Также в рамках фестиваля пройдет молодежная студенческая программа спектаклей. Подробно ознакомиться с программой фестиваля можно на его сайте vdohnovenie.vdnh.ru.