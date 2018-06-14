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В Омске пройдет граффити-фестиваль, посвященный ЧМ по футболу
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В Омске пройдет граффити-фестиваль, посвященный ЧМ по футболу 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Фестиваль «Мировые краски» стартует в Омске 15 июня. Омский ТЮЗ организует граффити-фестиваль «Мировые краски», который посвящен Чемпионату Мира по футболу, который в этом году проводится в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Фестиваль открывается 15 июня, на следующий день после проведения первого на чемпионате матча. Иван Предит, художник омского ТЮЗа, проведет мастер-класс по граффити. Также в день открытия для участников пройдут показательные выступления футболистов, танцевальный флешмоб, выступления омских музыкантов. Кроме этого, актеры театра проведут конкурс на лучшую кричалку от болельщика. В ходе мероприятий участники будут получать билеты на спектакли в качестве призов.
27 июня юные омичи вместе с художником театра могут поучаствовать в создании общей картины, а в день закрытия чемпионата в Омске на площади у ТЮЗа художники смогут продемонстрировать своё мастерство самостоятельно.
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