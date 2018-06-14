В Омске пройдет граффити-фестиваль в честь ЧМ-2018

Завтра, 15 июня, в Омском ТЮЗе начнётся граффити-фестиваль «Мировые краски». Мероприятие приурочено к Чемпионату мира по футболу-2018.

В день открытия художник театра Иван Предит даст мастер-класс по граффити. Также омичей ждут показательные выступления юных футболистов, танцевальный флешмоб и выступления омских музыкантов. Актёры ТЮЗа проведут конкурсы на фанатские кричалки, владение мячом и другие состязания.

Добавим, что 27 июня юные омичи под руководством Ивана Предита поучаствуют в создании картины. А в день закрытия фестиваля — 15 июля — омские художники, подавшие заявки в ТЮЗ покажут мастерство на площади у театра. Все мероприятия завершатся розыгрышем билетов на спектакли.