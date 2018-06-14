Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 16, 17 июня

Пермь погрузилась в царство гениальной музыки. Всего семь нот, талантливо расставленных композиторами на нотном стане, завладели пермяками и многочисленными гостями нашего города. И это — Дягилевский фестиваль (18+). Он открылся в Перми 14 июня.

Организаторы приготовили в этом году много сюрпризов. Впервые концертные программы идут в Театре юного зрителя, во дворце культуры им. А. Г. Солдатова и даже в цехе завода им. Шпагина. А наслаждаться шедеврами музыки можно круглосуточно, ведь концерты проходят даже ночью. К примеру, в Пермской художественной галерее выступят пианист Алексей Любимов , хор MusicАeterna. Ночной перформанс «Sleep concerts. Путешествие в себя» состоится в концертном зале гостиницы «Урал».

Кипрские песнопения, Четвёртая симфония Густава Малера , концерт московского ансамбля современной музыки, премьера драматической оратории «Жанна на костре» в постановке итальянского режиссёра Ромео Кастеллуччи , российские премьеры — «Не спать» и Сellular Songs, мировая премьера «Камилла» — лишь малая часть того, что ждёт любителей музыки. Закрытие Дягилевского фестиваля — 24 июня.

Кстати, в рамках фестиваля работает выставочный проект «До — между — после» (12+). В экспозицию вошли произведения различных направлений и видов: живопись, графика, скульптура, видео-арт, фотография, инсталляция.

16 июня | ВЫСТАВКИ

Бумажный цветок | Выставка Лидии Ерохиной | 18.00 | Дом актёра | 0+

В чертогах Терпсихоры | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Видеть невидимое | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

Дар | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

История Перми: к 295-летию города | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Лики природы | Выставка пермского фотографа и путешественника Александра Чазова | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Образование и культура Перми | Выставка изданий XIX — нач. XX в. | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Сказки, рассказанные детьми | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Танцующие | Фотовыставка | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

Удел | Выставка художника Ивана Лукиных | 12.00-20.00 | Центр городской культуры | 18+

16 июня | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ

Виола да гамба — взгляд сквозь время | Концертная программа Е. Синицына | 16.00 | Библиотека им. А. С. Пушкина | 6+

Гришка-­космонавт | 12.00 | Планетарий | 5+

ДЖАкустика | 20.00 | Бар «Механик» | 16+

Жанна на костре | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 18+

Звёзды Российского цирка | 16.00 | Пермский государственный цирк | 0+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Летний каток | 10.00-2.00 | Эспланада | 0+

Макбет | 18.00 | У Моста | 14+

Необыкновенные небесные явления | 17.00 | Планетарий | 8+

Путешествие по Солнечной системе | 19.00 | Планетарий | 12+

Сказки из чемодана | 11.00 | Пермский театр кукол | 2+

Соревнования по уличному баскетболу 3x3 | 12.00 | Спортивная площадка ДЮСШ «Искра» | 0+

Тайны деревьев | 15.00 | Планетарий | 8+

Учёные против мифов — 7 | Форум | 13.00 | Музей пермских древностей | 12+

17 июня | ВЫСТАВКИ

Бумажный цветок | Выставка Лидии Ерохиной | 18.00 | Дом актёра | 0+

В чертогах Терпсихоры | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Видеть невидимое | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Выставка экзотических рыб, амфибий и рептилий, обитающих в различных уголках нашей планеты | 10.00-18.00 | Акватеррариум | 0+

Дар | Выставка | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

История Перми: к 295-летию города | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Лики природы | Выставка пермского фотографа и путешественника Александра Чазова | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Образование и культура Перми | Выставка изданий XIX — нач. XX в. | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Пермь и пермяки | Фотовыставка Владимира Бикмаева | 10.00-17.00 | Библиотека им. М. Горького | 6+

Пермь как Пермь | Фотовыставка | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Песнь Песней | Выставка Елены Ткаченко | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

После захода солнца | Выставка петербургского графика Юрия Боровицкого | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Сказки, рассказанные детьми | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 0+

Танцующие | Фотовыставка | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

17 июня | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ

Глубокий космос | 15.00 | Планетарий | 8+

Звёзды Российского цирка | 12.00 | Пермский государственный цирк | 0+

Иглы и опиум | 19.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 18+

Концерт народного театра балета «Дивертисмент» и образцовой хореографической студии «Акварели» | 14.00 | Дворец культуры им. С. М. Кирова | 0+

Концерт трио имени Шуберта | 16.00 | Пермская филармония | 6+

Летний каток | 10.00-23.00 | Эспланада | 0+

Макбет | 18.00 | У Моста | 14+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Приключения Оха и Аха | 14.00 | Дом актёра | 3+

Сказка о Красоте | 12.00 | Планетарий | 5+

Соревнования по уличному баскетболу 3x3 | 12.00 | Спортивная площадка ДЮСШ «Искра» | 0+

Увлекательная астрономия | 15.00 | Планетарий | 5+

Фан-зоны Чемпионата мира по футболу

14 июня в Перми на стадионе «Юность» открылась фан-зона Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На большом экране жители и гости города смогут посмотреть все матчи на огромном экране.

На территории фан-зоны есть интерактивно-развлекательные площадки и кафе.

В субботу, 16 июня, фанзона работает с 14.00 до 3.00:

15.00 — 17.00 матч Франция — Австралия

18.00 — 20.00 матч Аргентина — Исландия

21.00 — 23.00 матч Перу — Дания

00.00 — 2.00 матч Хорватия — Нигерия

В воскресенье, 17 июня, фан-зона работает с 16.00 до 2.00:

17.00 — 19.00 матч Коста-Рика — Сербия

20.00 — 22.00 матч Германия — Мексика

23.00 — 01.00 матч Бразилия Швейцария.

Кроме того, фан-зона открылась и в УДС «Молот».