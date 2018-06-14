Культурная программа ЧМ: куда сходить с 14 по 17 июня в Казани?

Шоу, лекции, выставки, концерты — более 200 мероприятий пройдет в рамках чемпионата мира по футболу. «АиФ-Казань» публикует афиша событий с 14 по 17 июня.

Множество мероприятий, приуроченных к чемпионату мира, пройдет в Казани в ближайшем месяцев. Театры города продлили сезон, чтобы показать свои лучшие спектакли, концерты пройдут в Филармонии и БКЗ им. Сайдашева. «АиФ-Казань» составил подробную афишу мероприятий.

Мероприятия 14 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан». Открытие фестиваля «Welcome to Kazan!»

Максим Прохоров, Начало в 15.00. Государственный камерный хор РТ, театр танца «Мгновение», ансамбль танца «Казань», шоу балет CRYSTAL, барабанное шоу «Drum Time», брейк-команда «Action Man Crew», шоу театр «Шарм», Трио «Версия», MC Zali, вокалисты Алина Шарипжанова, Артур Хайруллин, Роман Плеханов, Радик Салимов Диляра Вагапова и группа «Мураками».

16.00 Официальная церемония открытия Парка Болельщиков с участием президента РТ, игроков футбольного клуба «Рубин» , символа ЧМ 2018 волка Забиваки и Государственного ансамбля песни и танца РТ.

Выставки

Где: Казанский Кремль, Национальная художественная галерея «Хазине», ежедневно с 10.00 до 20.00 (касса до 19.30)

Посетителям, предъявившим Паспорт болельщика, предоставляется скидка в размере 50% от стоимости входного билета. На время ремонта главного здания, Госмузей ИЗО разместил в Кремле лучшие картины.

Выставка «Русское искусство XVI — начала XX веков»: собрание произведений И. И. Шишкина, а также раьботы А. Саврасова, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана, Ф. С. Рокотова, В. А. Тропинина, И. Е. Б. М. Кустодиева. Татарская национальная культура — кожаная мозаика Наили Кумысниковой. Вы увидите интерьерные панно, ичиги, подушки; авторский экземпляр татарского сервиза «Золотой Булгар», выполненный по эскизам Наили Кумысниковой совместно с Императорским фарфоровым заводом Санкт-Петербурга. Выставка После «оттепели». Искусство 1970 — 1980-х годов (из фондов ГМИИ РТ). На суд зрителя впервые будут представлены работы из фондов музея, которые никогда не экспонировались. Заглавной картиной выставки является произведение советского художника Юрия Королева «Портрет Л. И. Брежнева» 1981 года, изображенного в стиле поп-арт. Также впервые будут показаны шаржи на известных советских татарстанских художников. Впервые экспонируются работы известных советских неофициальных мастеров, произведения которых достаточно редки в музеях России — А. Ситникова, А. Васнецова, Е. Струлева, А. Дюкова, Ю. Рысухина и др. Именно их творчество создавало параллельный официозу художественный мир. Выставка «Русский авангард». Вы увидите произведения живописи известнейших русских художников начала ХХ века В. В. Кандинского, П. П. Кончаловского, А. В. Куприна. А. В. Лентулова, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, Н. К. Рериха, П. В. Кузнецова, Р. Р. Фалька, А. М. Родченко и др. Выставка, на которой представлено более 60 работ, продлится по 26 июля. Зал, посвященный знаменитому татарскому скульптору Баки Урманче.

Мероприятия 15 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан». Начало в 13.00 13.00 dj Mickey

14.00 «День дружбы народов».

Концертная программа «Мы вместе». Участвуют творческие коллективы Дома дружбы народов РТ: Ансамбль грузинского танца «Сакартвело», театр корейского танца «Мирине», азербайджанская песня с подтанцовкой, ансамбль таджикского танца «Гульрес», коллектив «Kavkaz style», ансамбль армянского танца «Нур», коллектив индийского танца «Сантош», ансамбль корейского танца «Ханоль», театр Русской песни «Ворожея».

15.00-16.45 Трансляция матча Египет — Уругвай

15.50 — 17.44 Концертная программа, в которой участвуют более 50 творческих коллективов и исполнителей из 38 муниципальных городов и районов РТ: народный ансамбль танца «Салават купере», фольклорно — этнографический ансамбль «Риваят», народный вокальный ансамбль «Рябинушка», образцовый детский ансамбль танца «Мирас», семейный вокально— инструментальный ансамбль Галимовых, Народный фольклорный ансамбль «Красная Горка», Асылъяр, фольклорный ансамбль КГК им. Н. Жиганова, народный вокальный ансамбль «Воскресенье», народный ансамбль гармонистов «Баламышкин», фольклорный инструментальный ансамбль «Закария».

18.00 — 19.45 — трансляция матча Марокко — Иран

19.50 — 20.44 Выступление интернациональных эстрадных вокалистов и коллективов: певец Ильназ Сафиуллин, афроамериканская шоу-группа RUSSIAN BLACK, латиноамериканская программа певца Ролдана Моралеса, Фольклорный ансамбль «Купава».

21.00 — 22.45 — Трансляция матча Португалия — Испания

Концерт

Где: Филармония, ул Павлюхина 73 Начало в 18.00 Концерт московского государственного академического театра танца «Гжель». В программе: танцы народов России.

Активности

Где: Кремлевская набережная, с 17.00 до 20.00 Развлекательная программа «Казань — территория Fair Play», Фестиваль «Территория Дружбы»

Где: Парк Горького с 16.00 до 20.00 Где: Развлекательная программа «территория Семьи» Territory of family: чемпионат по футбольному фристайлу

Где: Пешеходная улица Баумана с 15.00 до 18.00 Фестиваль «Территория Искусств».

Фестиваль

Где: территория Казанского Кремля с 17.00 до 21.00 «The Kremlin Confederation of Art». Вас ждут выступления молодых звезд классической и эстрадной сцены. Единственный в своем роде оркестр из 11 фортепиано покажет свою новую программу. Так же будет исполнен камерный оперный спектакль под открытым небом в сопровождении молодежного симфонического оркестра Фонда «SFORZANDO» и др.

Выставки

Где: Центр «Эрмитаж-Казань»:

Во сколько: понедельник-четверг, суббота, воскресенье — с 10:00 до 18:00 (касса до 17.30); пятница — с 10.00 до 20:00 (касса до 19.30)

«Передвижники» из собрания Государственной Третьяковской галереи (Москва). 57 живописных произведений В. М. Васнецова, И. Н. Крамского, братьев Маковских, В. А. Серова, К. А. Коровина, И. И. Левитана. «Царские подарки» из собрания Государственного Эрмитажа (СПб). На выставке представлены произведения ювелирного искусства — подарки российским императорам Петру I, Екатерине II, Павлу I Александру I, а также каминные часы фирмы Карла Фаберже , специально изготовленные в честь 25-годовщины свадьбы Александра III и Марии Федоровны.

Где: Выставочный зал «Манеж»

«В победе столько красоты!» из фонда подарков Президента Республики Татарстан и Музея Спорта РТ им. Ш. Х. Галеева. Кубки, медали, мячи, шахматы, клюшки, фотографии.

Где: Музей Пушечного двора в Казанском кремле

«Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего ренессанс» из фондов Государственного исторического музея (Москва).

Мероприятия 16 июня

Фан-Фест

Где: Центр семьи «Казан»

День первого матча в Казани между командами Франции и Австралии. Национальная концертная программа посвящена Татарстану и России. Гости Фестиваля болельщиков смогут узнать национальные традиции и историю Казани, Татарстана, России.

11.00 — 12.00 DJ Max Twerk

12.00 — 12.44 Национальная программа «Мы дети одной земли». Программа рассказывает про татарскую и русскую культуру. Программа с участием Государственного ансамбля фольклорной музыки РТ под руководством Айрата Файзрахманова, шоу театра «Шарм», театра русской песни «Ворожея», Артур Хайруллин, Роман Плеханов, Мария Семенова и сборной команды барабанщиков «Барабанда Казани».

13.00 — 14.45 Трансляция с «Казань Арены» матча Франция — Австралия.

14.50 — 15.44 Продолжение культурной программы. Музыкальный проект «Сахар»

16.00 — 17.45 Трансляция матча «Аргенитина — Исландия»

17.50 — 18.44 Продолжение культурной программы. Группа «DORATTI».

19.00 — 20.45 — Трансляция матча Перу — Дания

20.50 — 21.44 — концерт группы «Miami Dance» (MM Dance).

22.00 — 23.45 — Трансяция матча Хорватия — Нигерия

23.50— 0.20 Закрытие площадки DJ Max Twerk

Активности

Где: Парк Горького с 16.00 до 20.00 Развлекательная программа «территория Семьи» Territory of family

Где: Пешеходная улица Баумана с 17.00 до 20.00 Территория Искусств (Territory of art)

Концерт

Где: Большой концентрый зал им. С. Сайдашева в 17.00 Концерт в рамках VII Международного фестиваля им. С. Рахманинова «Белая сирень». В программе лучшие произведения русских композиторов.

Мероприятия 17 июня

Фан-Фест

17 июня Центр Семьи «Казан»

13.00 — 14.44 -Музыкальный JAM от Dj Ozz и MC Zali

15.00 — 16.45 — Трансляция матча Коста-Рика — Сербия

16.50 — 17.44 — Группа Silfred CREW

18.00 — 19.45 — Трансляция матча Германия — Мексика

19.50 — 20.44 — Группа «Прогульщики»

21.00 — 22.45 — Трансляция матча Бразилия — Швейцария

22.50 -23.20 — Закрытие площадки. DJ Albertini

Выставки и мастер-классы

Где: музей-заповедник «Казанский Кремль»

Музей исламской культуры

Культурно-образовательная программа «В пространстве нового: казанские аудиовизуальные истории» (совместно с НИИ «Прометей»):

Мастер-класс «Рисование музыки». Перенос на живопись музыки из балет «Шурале» Ф. Яруллина.

Выставка фотографий «Старая Казань» Булата Махмудовича Галеева и его сподвижников.

Музей естественной истории

В 13.00 Лекция к.х.н. Аркадия Курамшина «Наука владеет мячом, как современные технологии меняют спорт»