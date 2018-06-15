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Жителей столицы приглашают на показ спектакля «Вы позабудете и Генриэтту»
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Жителей столицы приглашают на показ спектакля «Вы позабудете и Генриэтту» 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В Историко-театральном музее имени Михаила Щепкина 20 июня состоится показ пьесы по произведению Марины Цветаевой «Приключение».
На официальном сайте учреждения сообщили, что на сцене будут играть актеры Надежда Исаева, Ильдар Шамиков-Дасаев и Константин Сопов.
Произведение поэтессы это театральное переосмысление мемуаров знаменитого авантюриста Джакомо Казановы.
Режиссером спектакля стала Елена Шкурпело, оформлением сцены занимался художник Борис Танделов.
Отметим, что представление начнется в 19:30 по адресу: улица Щепкина, дом 47.
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