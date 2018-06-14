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В Центре фотографии им. братьев Люмьер в Москве покажут закулисье Большого балета
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В Центре фотографии им. братьев Люмьер в Москве покажут закулисье Большого балета 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Выставка фотографа Саши Гусова, где будет представлен цикл фотографий балетной труппы Большого театра, пройдет в столичном Центре фотографии им. братьев Люмьер с 28 июня по 23 сентября. Об этом сообщает в четверг пресс-служба центра.
"Выставка «Большой балет by Sasha Gusov» состоится с 28 июня по 23 сентября. В экспозицию войдут более 50 сделанных в период с 1992 года по 2016 год уникальных кадров из закулисья «большого балета», бренда, который возник во время первых и невероятно успешных гастролей труппы Большого театра в 1956 году. После выступлений на сцене лондонского театра в Ковент-Гардене, знаменитый The Bolshoi навсегда покорил иностранную публику", — рассказали в пресс— службе.
Среди работ, представленных на выставке, есть и постановочные портреты, и кадры с репетиций и выступлений балетной труппы. Как рассказали в центре, фотограф начал черно-белую серию, посвященную балету, в 1992 году.
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