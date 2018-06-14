Выставка графических работ по произведениям Пруса и Камю откроется в библиотеке на Новопесчаной 

В библиотеке № 24 на Новопесчаной улице 15 июня откроется экспозиция графических произведений художницы Евгении Кашиной. Гости увидят работы, созданные для театра и кино. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Работы, которые будут показаны на выставке, выполнены по мотивам романа польского писателя Болеслава Пруса «Фараон». Также посетители рассмотрят эскизы для экранизации произведения французского писателя Альбера Камю «Посторонний», — пояснил представитель администрации.
Открытие состоится в 16.00. Библиотека расположена по адресу ул. Новопесчаная, д. 23/7. (мю)