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Выставка графических работ по произведениям Пруса и Камю откроется в библиотеке на Новопесчаной
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Выставка графических работ по произведениям Пруса и Камю откроется в библиотеке на Новопесчаной 

Управа района Аэропорт города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В библиотеке № 24 на Новопесчаной улице 15 июня откроется экспозиция графических произведений художницы Евгении Кашиной. Гости увидят работы, созданные для театра и кино. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Работы, которые будут показаны на выставке, выполнены по мотивам романа польского писателя Болеслава Пруса «Фараон». Также посетители рассмотрят эскизы для экранизации произведения французского писателя Альбера Камю «Посторонний», — пояснил представитель администрации.
Открытие состоится в 16.00. Библиотека расположена по адресу ул. Новопесчаная, д. 23/7. (мю)
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