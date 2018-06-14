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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 15,16 и 17 июня?
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Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 15,16 и 17 июня? 

АиФ Ростов 42 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Главное событие ближайших выходных в донской столице — это, конечно же, чемпионат мира по футболу и всё, что с ним связано.
В воскресенье, 17 июня, первая игра между сборными Бразилии и Швейцарии на стадионе «Ростов-Арена». Трансляцию этого и других матчей также можно посмотреть на большом экране в фанзоне, работа которой стартовала в четверг, 14 июня, на Театральной площади.
Здесь же, на Театралке, каждый день — концерты и выступления звёзд, аттракционы и мастер-классы. Хотите общения, драйва, впечатлений — добро пожаловать на ежедневный фестиваль болельщиков.
ЧМ по футболу, конечно — событие планетарного масштаба, но на свете есть много и других не менее интересных развлечений.
И даже фанатам футбола донская столица предлагает в эти дни переключиться на кино и театры, -выставки-ярмарки, музеи под открытым небом и галерейное искусство.
«АиФ-Ростов» подсказывает жителям и гостям города, чем ещё, кроме футбола, занять предстоящие выходные.
Пятница, 15 июня
Молодежный театр приготовил для ростовчан и гостей донской столицы премьеру — музыкальный спектакль «Бумбараш» в постановке режиссера Михаила Заеца.
Это непростая, очень эмоциональная постановка. Декорации, костюмы, грим — режиссер поставил сложную задачу. И выполнена она блестяще. Спектакль смотрится на одном дыхании. Сцена буквально за секунды превращается в далекий фронт или в родную деревню. А над всем этим хаосом парят души погибших солдат.
В спектакле нет только хороших или плохих. Своя правда здесь есть у всех. У белых, красных, зеленых… И никто не готов остановиться. Каждый хочет разрушить старый, чтобы построить новый идеальный мир. Идеальный только для себя. И от этого становится страшно. Ведь в этом и заключается весь ужас братоубийственной войны, которая потрясла страну ровно 100 лет назад.
Время постановки 180 минут. Начло в 19 часов. Адрес: пл. Свободы, 3  Суббота, 16 июня
Музей изобразительных искусств на Чехова открывает экспозицию «Остров Крым» Игоря Шепеля. Член Союза художников Российской Федерации, преподаватель в художественном училище имени М. Б. Грекова, участник областных, зональных, республиканских и персональных выставок создал более 60 живописных полотен, посвященных Крыму.
Около 50 представлены на выставке в Ростовском областном музее изобразительных искусств.
В своих произведениях Шепель запечатлел крымские ландшафты, море, горы, достопримечательности, храмы, жителей полуострова и его отдыхающих.
Самые простые мотивы и бытовые сцены в его интерпретации уникальны и пластически выразительны. Художник тонко передает красоту крымской природы, ее гармонию и одухотворенность.
Адрес музея: пр. Чехова, 60.
Воскресенье, 17 июня
В Ростовском музыкальном театре дают балет «Щелкунчик».
Это одновременно балет удивительной простоты и невероятной сложности, достойный самых высоких эпитетов и глубоких размышлений, считают создатели. В нем сокрыты истина и таинство, волшебство и символизм, реальность и потусторонность сновидений.
Сказочность, с которой мы привыкли ассоциировать этот балет, благодаря гениальной музыке Петра Чайковского поднимается до высот лирико-философского обобщения.
Продолжительность спектакля 135 минут. Начало в 17 часов. Адрес театра: ул. Большая Садовая, 134.
АиФ Ростов: последние новости
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