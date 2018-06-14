Афиша выходных. Куда пойти в Ростове 15,16 и 17 июня?

Главное событие ближайших выходных в донской столице — это, конечно же, чемпионат мира по футболу и всё, что с ним связано.

В воскресенье, 17 июня, первая игра между сборными Бразилии и Швейцарии на стадионе «Ростов-Арена». Трансляцию этого и других матчей также можно посмотреть на большом экране в фанзоне, работа которой стартовала в четверг, 14 июня, на Театральной площади.

Здесь же, на Театралке, каждый день — концерты и выступления звёзд, аттракционы и мастер-классы. Хотите общения, драйва, впечатлений — добро пожаловать на ежедневный фестиваль болельщиков.

ЧМ по футболу, конечно — событие планетарного масштаба, но на свете есть много и других не менее интересных развлечений.

И даже фанатам футбола донская столица предлагает в эти дни переключиться на кино и театры, -выставки-ярмарки, музеи под открытым небом и галерейное искусство.

«АиФ-Ростов» подсказывает жителям и гостям города, чем ещё, кроме футбола, занять предстоящие выходные.

Пятница, 15 июня

Молодежный театр приготовил для ростовчан и гостей донской столицы премьеру — музыкальный спектакль «Бумбараш» в постановке режиссера Михаила Заеца.

Это непростая, очень эмоциональная постановка. Декорации, костюмы, грим — режиссер поставил сложную задачу. И выполнена она блестяще. Спектакль смотрится на одном дыхании. Сцена буквально за секунды превращается в далекий фронт или в родную деревню. А над всем этим хаосом парят души погибших солдат.

В спектакле нет только хороших или плохих. Своя правда здесь есть у всех. У белых, красных, зеленых… И никто не готов остановиться. Каждый хочет разрушить старый, чтобы построить новый идеальный мир. Идеальный только для себя. И от этого становится страшно. Ведь в этом и заключается весь ужас братоубийственной войны, которая потрясла страну ровно 100 лет назад.

Время постановки 180 минут. Начло в 19 часов. Адрес: пл. Свободы, 3 Суббота, 16 июня

Музей изобразительных искусств на Чехова открывает экспозицию «Остров Крым» Игоря Шепеля . Член Союза художников Российской Федерации, преподаватель в художественном училище имени М. Б. Грекова, участник областных, зональных, республиканских и персональных выставок создал более 60 живописных полотен, посвященных Крыму.

Около 50 представлены на выставке в Ростовском областном музее изобразительных искусств.

В своих произведениях Шепель запечатлел крымские ландшафты, море, горы, достопримечательности, храмы, жителей полуострова и его отдыхающих.

Самые простые мотивы и бытовые сцены в его интерпретации уникальны и пластически выразительны. Художник тонко передает красоту крымской природы, ее гармонию и одухотворенность.

Адрес музея: пр. Чехова, 60.

Воскресенье, 17 июня

В Ростовском музыкальном театре дают балет «Щелкунчик».

Это одновременно балет удивительной простоты и невероятной сложности, достойный самых высоких эпитетов и глубоких размышлений, считают создатели. В нем сокрыты истина и таинство, волшебство и символизм, реальность и потусторонность сновидений.

Сказочность, с которой мы привыкли ассоциировать этот балет, благодаря гениальной музыке Петра Чайковского поднимается до высот лирико-философского обобщения.

Продолжительность спектакля 135 минут. Начало в 17 часов. Адрес театра: ул. Большая Садовая, 134.